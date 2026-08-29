Μεγάλη ανησυχία για Κωνσταντέλια - Φόβοι για χιαστό από ανθρώπους της Ντόρτμουντ

Ο Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης με το Αμβούργο, έπειτα από σύγκρουση με τον Γιάτα, και στο 54ο λεπτό έγινε αναγκαστική αλλαγή. Παρότι αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο περπατώντας και μπορούσε να πατήσει το πόδι του, το γεγονός ότι ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο έχει προκαλέσει ανησυχία στις τάξεις των Βεστφαλών.

Η μαγνητική τομογραφία αναμένεται να πραγματοποιηθεί είτε την Κυριακή είτε τη Δευτέρα και θα δώσει σαφή εικόνα για την κατάσταση του 22χρονου άσου. Στη Ντόρτμουντ περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα, καθώς υπάρχει φόβος ακόμη και για σοβαρή ζημιά, με το ενδεχόμενο ρήξης πρόσθιου χιαστού να αποτελεί το χειρότερο σενάριο.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει οριστική διάγνωση και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.