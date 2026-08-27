«Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Ντέλια»: Η αναφορά οπαδού και το σχόλιο Μητσοτάκη για τη μεταγραφή

Πώς σχολίασε ο πρωθυπουργός τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Ντόρτμουντ

Παναγιώτης Βελισσάρης

«Ποιο μετρό, φέρτε μου πίσω τον Ντέλια»: Η αναφορά οπαδού και το σχόλιο Μητσοτάκη για τη μεταγραφή
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε με χιούμορ τη μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στη Μπορούσια Ντόρτμουντ.
  • Αναφέρθηκε στην αντίδραση ενός οπαδού του ΠΑΟΚ που ζήτησε να επιστρέψει ο Έλληνας μεσοεπιθετικός στον ΠΑΟΚ.
  • Τόνισε ότι χαίρεται όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ευρωπαϊκές ομάδες.
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Με αρκετή δόση χιούμορ σχολίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ιστορική μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στη Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Μιλώντας στην εκδήλωση με τίτλο «Εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη - Βόρεια Ελλάδα», ο πρωθυπουργός, αρχικά μοιράστηκε την αντίδραση ενός οπαδού του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανά σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης:

«Ερχόμενος να βρεθώ εδώ, άκουσα έναν νεαρό σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης ο οποίος είπε αρκετά θυμωμένος: “Ποιο μετρό; Φέρτε μου πίσω τον Ντέλια!”»

Συνεχίζοντας, είπε πως «δεν μπορώ να κάνω κάτι γι αυτό», και συνέχισε: «Χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης».

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