Live - Παρουσία Μητσοτάκη η παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά

Snapshot Παραδόθηκε η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς, οι οποίοι τίθενται σε λειτουργία από τις 15:00.

Η επέκταση καλύπτει 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας γραμμής και δημιουργεί νέο συγκοινωνιακό άξονα προς τα νοτιοανατολικά της Θεσσαλονίκης, φτάνοντας συνολικά τους 18 σταθμούς και 14,4 χιλιόμετρα δικτύου.

Η νέα γραμμή αναμένεται να έχει ημερήσια ζήτηση περίπου 63.000 επιβιβάσεων και να μειώσει κατά 12.000 τα ΙΧ αυτοκίνητα στους δρόμους, μειώνοντας τις εκπομπές CO₂ κατά 25 τόνους ημερησίως.

Οι συρμοί θα λειτουργούν ως νέος κλάδος συνδεδεμένος με τη βασική γραμμή, με συχνότητα έως 90 δευτερόλεπτα στο κοινό τμήμα και ρυθμίσεις διανομής συρμών προς Μίκρα και Νέα Ελβετία.

Στον στόλο προστίθενται 15 νέοι πλήρως αυτοματοποιημένοι συρμοί, αυξάνοντας συνολικά τους συρμούς σε 33 με χωρητικότητα 450 επιβατών ανά συρμό. Snapshot powered by AI

Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη παραδίδεται αυτή την ώρα η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, σε τελετή που πραγματοποιείται στον σταθμό «Μίκρα».

Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης που βρίσκεται σε εξέλιξη αρχικά τόνισε: «Το Νοέμβριο του 2024 πάτησα το κουμπί και έκανα το πρώτο δρομολόγιο στο Μετρό της Θεσσαλονίκης. Σήμερα στους 13 σταθμούς προσθέτονται ακόμα πέντε. Και η ίδια η πόλη δεν έχει καταλάβει πόσο θα αλλάξει η καθημερινότητα.

Το μετρό και τα ηλεκτρικά λεωφορεία συνθέτουν ένα νέο κυκλοφοριακό χάρτη για την πόλη.

Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια ενώ για πολύ καιρό το Μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνόνημο της κυβερνητικής αδιαφορίας με αποκορύφωμα κάποια εγκαίνια παρωδία. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη.

Μπορούμε να πούμε με αυτοπεποίθηση «το είπαμε και το κάναμε».

Δείτε live την τελετή παράδοσης της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά:

Το έργο αποτελεί ένα από τα σημαντικά έργα υποδομής που θέλει να αναδείξει η κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη και η επιλογή του πρωθυπουργού να βρίσκεται ο ίδιος στην τελετή έχει προφανή συμβολισμό. Οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μετρό από τις 15:00, με τους πέντε νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, να τίθενται στη διάθεση των επιβατών.

01 05 Τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, στον σταθμό Μίκρα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi 02 05 Τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, στον σταθμό Μίκρα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI) Πηγή: Eurokinissi 03 05 Πηγή: INTIME NEWS 04 05 Πηγή: INTIME NEWS 05 05 Πηγή: INTIME NEWS

Τζιτζικώστας: «Το μετρό μπαίνει σε νέες γειτονιές»

Κατά την ομιλία του στην τελετή ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για τις βιώσιμες μεταφορές, Απόστολος Τζιτζικώστας ανέφερε:

«Σήμερα με την επέκταση στην Καλαμαριά το Μετρό αρχίζει να γίνεται δίκτυο, απλώνεται στην πόλη, μπαίνει σε νέες γειτονιές και μας επιτρέπει να δούμε στην πράξη πόσο μπορεί να αλλάξει η Θεσσαλονίκη. Πέντε νέοι σταθμοί σχεδόν 5 χλμ νέας γραμμής, περίπου 15 λεπτά από το σημείο που βρισκόμαστε μέχρι το κέντρο της πόλης, 63,000 χιλιάδες επιβάτες καθημερινά και 12.000 λιγότερα αυτοκίνητα στους δρόμους».

Γκιουλέκας: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει εποχή»

Ο υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας δήλωσε: «Η Θεσσαλονίκη αλλάζει εποχή αλλάζει πραγματικά σελίδα με όλα αυτά τα μεγάλα έργα που κατατάσσουν την πόλη μας στη χωρία των ευρωπαϊκών μεγαλουπόλεων. Πρόκειται για έργα που στο παρελθόν δυστυχώς είχαν ταυτιστεί με την αναξιοπιστία. Εμείς το ακούγαμε αλλά δεν το βλέπαμε.

Η παράδοση σήμερα αυτού του εμβληματικού έργου τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να συμπεριφέρονται οι αξιόπιστοι πολιτικοί. Η κυβέρνηση το ανέλαβε και το παρέδωσε. Σήμερα γίνεται το μεγάλο βήμα. Το Μετρό αλλάζει τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τα υπόλοιπα έργα.

Η πόλη μας πλέον μπαίνει σε άλλη τροχιά. Ποτέ άλλοτε η Θεσσαλονίκη δεν είδε τόσα έργα ταυτόχρονα. Χιλιάδες Θεσσαλονικέων μετακινούνται πλέον με αυτό το μέσο.

Σήμερα με το Μετρό Καλαμαριάς οι δείκτες θα αυξηθούν. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς σταθμούς στην ιστορία της πόλης. Χάσαμε ευκαιρίες στο παρελθόν τις κερδίζουμε τώρα με όσα γίνονται. Μετρό της Καλαμαριάς καλώς ήρθες στη ζωή μας. Καλορίζικο»

Ταχιάος: «Η Θεσσαλονίκη είναι μία άλλη πόλη»

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα Υποδομών, Νίκος Ταχιάος, ανέφερε: «Η Καλαμαριά έγινε από τα ονομαστά προάστια. Επιλέξατε τον σταθμό αυτό για τα εγκαίνια γιατί αντιπροσωπεύει το παρόν και το μέλλον. Είδατε οικοδομές, και έναν αδιάνοικτο δρόμο. Η εικόνα πρέπει να αλλάξει.

Η κυβέρνηση μας δεν κρύβει τα προβλήματα. Δίνει λύσεις στα προβλήματα. Η παράδοση του νέου κλάδου του Μετρό είναι μέρος της λύσης. Δεν αλλάζει μόνο τον χάρτη αλλά όλο τον τόπο. Η Καλαμαριά από σήμερα είναι μια άλλη πόλη.

Η Θεσσαλονίκη με ένα Μετρό που φτιάχτηκε ως ανέκδοτο είναι μία άλλη πόλη. Θα είναι πιο ψηλά από σήμερα.

Η κυβέρνηση και το υπουργείο είμαστε περήφανοι που κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, για να αλλάξουμε την Καλαμαριά, εκταμιεύτηκαν για της απαλλοτριώσεις 20 εκατ. ευρώ. Για την κατασκευή της άλλα 25 εκατ. ευρώ έχουν εξασφαλιστεί.

Σε λίγους μήνες το μετρό θα συμπληρωθεί απο΄τη διάνοιξη μιας σύγχρονης λεωφορου. Όσον αφορά τη συνέχεια του Μετρό. Ποτέ δεν τελειώνει το δίκτυο. Μπροστά έχουμε την πρόκληση της βορειοδυτικής επέκτασης. Την εκπλήρωση ενός χρέους προς αυτές τις γειτονιές.

Έχουμε από καιρό ανοίξει αυτό το κεφάλαιο. Και δουλεύουμε για αυτό. Η ολοκλήρωση του έργου εύχομαι να μας εχει κάνει όλους σοφότερους. Σίγουρα εμάς. Οσοι στο μέλλον επιχειρήσουν να κάνουν τα έργα πολιτική παιχνίδι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αποσυνάγωγοι. Απαιτείται η αίσθηση ευθύνης που φέρνει η πολιτική ωριμότητα.

Επιτρέψτε μου να ισχυριστώ ότι είμαστε κοντά στο καλύτερο αποτέλεσμα.

Το μετρό της Θεσσαλονίκης αυτό που η πόλη γνωρίζει και απολαμβάνει σχεδιάστηκε το 2000. Αυτήν απολαμβάνουμε και καμαρώνουμε. Γιατί η τότε Αττικό Μετρό μπορούσε να σχεδιάσει ένα υπερσύγχρονο μετρό γιατί ήταν μια εταιρεία που είχε ιδρυθεί επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Στέφανου Μάνου. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ανέθεσε το Μετρό στην ΤΗΕΜΑ.

Kλείνω με προσωπικό τόνο. Κύριε Πρόεδρο με τιμήσατε και με εμπιστευτήκατε, έχω διανύσει μια επταετία εργασίας για το Μετρό. Το θεωρώ το δεύτερο μεγαλύτερο δώρο στη ζωή μου

Oι άνθρωποι της Μετρό της ΑΚΤΟΡ της Χιτάτσι, της Τhema από τον πρόεδρο και τον CEO κάθε εταιρείας ως τον τελευταίο εργάτη, τον Νίκο Κουρέτα συνεργάτη μου και τους πολιτικούς, τον Γιάννη Μαγκριώτη, τον Στράτο Σιμόπουλο, όλοι αυτοί μπορούμε να πούμε ότι στον χρόνο που δουλέψαμε στο έργο κάναμε ότι καλύτερο. Και σήμερα αφήνουμε ενα πραγματικό κέντημα στην πόλη.

Το ήθος που διατρέχει την κυβέρνηση Μητσοτάκη να περάσει στις επόμενες γενιές. Μπορούμε και θα σας αφήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Για αυτό δουλεύουμε και αυτό γιορτάζουμε».

Οι συναντήσεις του πρωθυπουργού

Αμέσως μετά, το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη αποκτά καθαρά κομματικό ενδιαφέρον.

Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, αλλά και τους βουλευτές Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Μια συνάντηση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το γαλάζιο στρατόπεδο βρίσκεται ήδη σε διαδικασία προετοιμασίας για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

Δεν πρόκειται, ασφαλώς, για τυπική κομματική συνάντηση. Η Θεσσαλονίκη είναι κρίσιμη εκλογική περιφέρεια για τη ΝΔ και το Μαξίμου θέλει να έχει καθαρή εικόνα τόσο για τις πολιτικές ισορροπίες όσο και για τα πρόσωπα που μπορούν να δώσουν νέα δυναμική.Η Βόρεια Ελλάδα στον χάρτη του ΜαξίμουΣτις 12.00 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για την «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα».

Το μήνυμα είναι σαφές: η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει τη Βόρεια Ελλάδα ως ξεχωριστό αναπτυξιακό πεδίο, με έργα, επενδύσεις και παρεμβάσεις που θα συνδέονται με την παραγωγή, την επιχειρηματικότητα και τις υποδομές.

Ακολουθούν διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων, αλλά και με δημάρχους από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τη Δυτική Μακεδονία.

Η περιοδεία, επομένως, δεν περιορίζεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια προσπάθεια πολιτικής και αναπτυξιακής «χαρτογράφησης» ολόκληρου του βόρειου τμήματος της χώρας, ενόψει και της ΔΕΘ.

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά

Στη νέα εποχή των μετακινήσεων εισέρχεται από σήμερα η Θεσσαλονίκη, με την παράδοση σε εμπορική λειτουργία της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορά Χρίστος Δήμας. Πέντε νέοι σταθμοί προστίθενται στο δίκτυο, το οποίο φτάνει πλέον τους 18, δημιουργώντας έναν νέο συγκοινωνιακό άξονα προς τα νοτιοανατολικά της πόλης και φέρνοντας την Καλαμαριά σημαντικά πιο κοντά στο κέντρο. Η επέκταση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα συγκοινωνιακής υποδομής της Θεσσαλονίκης και αναπτύσσεται εξ ολοκλήρου υπόγεια σε μήκος 4,78 χιλιομέτρων, με δύο ανεξάρτητες σήραγγες μονής τροχιάς. Περιλαμβάνει ακόμη τρία φρέατα αερισμού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, τρεις σιδηροδρομικές διασταυρώσεις και έναν επίσταθμο.

Πέντε νέοι σταθμοί - 18 συνολικά

Οι πέντε νέοι σταθμοί είναι οι Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, καλύπτοντας σημαντικό τμήμα της ανατολικής και νοτιοανατολικής Θεσσαλονίκης. Το νέο δίκτυο εξυπηρετεί παράλληλα σημεία υπερτοπικού ενδιαφέροντος, όπως τη Νομαρχία, το Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το εμπορικό και διοικητικό κέντρο του Δήμου Καλαμαριάς και το Αθλητικό Κέντρο της Μίκρας. Παράλληλα, μέσω του τερματικού σταθμού στη Μίκρα διευκολύνεται η μετεπιβίβαση για τις μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο. Με την επέκταση, το Μετρό Θεσσαλονίκης αποκτά συνολικό δίκτυο 14,4 χιλιομέτρων και 18 σταθμών, ενώ ο ονομαστικός στόλος φτάνει τους 33 πλήρως αυτοματοποιημένους συρμούς.

63.000 επιβιβάσεις και 12.000 λιγότερα ΙΧ ημερησίως

Ιδιαίτερα σημαντική αναμένεται να είναι η επίδραση της νέας γραμμής στις καθημερινές μετακινήσεις. Η προβλεπόμενη ζήτηση της επέκτασης εκτιμάται σε περίπου 63.000 επιβιβάσεις ημερησίως. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η λειτουργία της θα απομακρύνει από το οδικό δίκτυο περίπου 12.000 ΙΧ κάθε ημέρα, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση της πόλης. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της αλλαγής υπολογίζεται σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά περίπου 25 τόνους CO₂ ημερησίως. Η συνολική διαδρομή από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, στην αφετηρία της βασικής γραμμής, έως τη Μίκρα θα πραγματοποιείται σε περίπου 25 λεπτά, εξασφαλίζοντας σταθερή και γρήγορη σύνδεση της Καλαμαριάς τόσο με το κέντρο όσο και με τη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης.

Πώς θα κινούνται οι συρμοί

Η επέκταση λειτουργεί ως νέος κλάδος του δικτύου και συνδέεται με τη βασική γραμμή στην περιοχή του σταθμού «25ης Μαρτίου». Μετά τη διακλάδωση, οι συρμοί θα μπορούν να κατευθύνονται είτε προς Μίκρα είτε προς Νέα Ελβετία, ενώ ολόκληρο το δίκτυο θα εποπτεύεται από κοινό Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας. Η προβλεπόμενη χρονοαπόσταση μπορεί να φτάσει τα 90 δευτερόλεπτα στο κοινό κεντρικό τμήμα, τα 2,5 λεπτά στον κλάδο προς Μίκρα και τα 4 λεπτά στον κλάδο προς Νέα Ελβετία. Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό της λειτουργίας, από κάθε τρεις διαδοχικούς συρμούς που κινούνται στο κοινό τμήμα, οι δύο θα συνεχίζουν προς Μίκρα και ο ένας προς Νέα Ελβετία.

15 νέοι αυτόματοι συρμοί

Για τις ανάγκες της επέκτασης προστίθενται στον στόλο 15 νέοι συρμοί, οι οποίοι είναι πλήρως αυτοματοποιημένοι και κλιματιζόμενοι. Κάθε συρμός αποτελείται από τέσσερα οχήματα και έχει χωρητικότητα 450 επιβατών. Μαζί με τους 18 αρχικούς συρμούς της βασικής γραμμής, ο συνολικός στόλος του Μετρό Θεσσαλονίκης ανέρχεται πλέον σε 33 συρμούς, ενισχύοντας τη μεταφορική ικανότητα του δικτύου ενόψει της λειτουργίας των συνολικά 18 σταθμών.

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