Μαρινάκης: «Από τους μουσαμάδες στα μεγάλα έργα» – Τι είπε για Μετρό Θεσσαλονίκης και μέτρα ΔΕΘ

Snapshot Εγκαινιάζεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς και δρομολόγια κάθε τρία λεπτά, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις στην πόλη.

Ανακοινώνεται νομοσχέδιο για ταχεία αποκατάσταση πληγέντων με κρατική αρωγή, που περιλαμβάνει στεγαστική στήριξη, προσωρινή στέγαση και εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις με διεύρυνση δικαιούχων.

Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ και αποδίδει την αύξηση φορολογικών εσόδων στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη.

Η πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δημόσιου χρέους εξοικονομεί περίπου 360 εκατ. ευρώ ετησίως και δεν αποτελεί διαθέσιμα κεφάλαια για παροχές, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Υπογράφεται συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών FREMM, ενισχύοντας την αμυντική ισχύ της χώρας και τη ναυτική της δύναμη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Snapshot powered by AI

Στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, η οποία εγκαινιάζεται την Πέμπτη παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναφέρθηκε στην αρχή της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Όπως ανέφερε, η συχνότητα των δρομολογίων στη νέα επέκταση θα ανέρχεται στα τρία λεπτά, χαρακτηρίζοντας την έναρξη λειτουργίας της γραμμής σημαντική αλλαγή για τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε συνολικά στην αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών της πόλης, κάνοντας ειδική αναφορά και στα 500 νέα λεωφορεία.

«Από τους μουσαμάδες και τα μεγάλα λόγια περνάμε στα μεγάλα έργα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι για πολλές δεκαετίες οι πολίτες είχαν «χορτάσει από μεγάλα λόγια» και εγκαίνια έργων που δεν είχαν ολοκληρωθεί.

«Είναι μια εποχή λογοδοσίας, ειλικρίνειας και παραδοτέων», τόνισε, κάνοντας λόγο για «επανάσταση του αυτονόητου» στις μεταφορές της Θεσσαλονίκης και για μετάβαση από έναν γερασμένο στόλο σε σύγχρονες και ασφαλέστερες συγκοινωνίες.

Μείωση τιμών και σχολικά είδη

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 7%.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι έξι αλυσίδες λιανικής συμμετέχουν στην πρωτοβουλία για τα σχολικά είδη, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αποκατάσταση πληγέντων

Την Πέμπτη κατατίθεται στη Βουλή και το νομοσχέδιο για την ταχεία αποκατάσταση των πληγέντων με κρατική αρωγή.

Σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη στεγαστική αρωγή, την πρώτη αρωγή και την προσωρινή στέγαση, καθώς και εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις με διεύρυνση των δικαιούχων.

Παράλληλα, προβλέπεται ενισχυμένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν κατολισθήσεις.

Μαρινάκης: «Φράση-κλειδί η συνέπεια»

Στο μέτωπο της οικονομίας και των φορολογικών μέτρων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέκρινε την αντιπολίτευση για τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, παρουσιάζει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Με αφορμή ερώτηση για τα τεκμήρια, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι «σοβαρή αντιπολίτευση δεν είναι α λα καρτ παράθεση πεπραγμένων της κυβέρνησης».

Όπως ανέφερε, η συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται στα τεκμήρια, αλλά πρέπει να περιλαμβάνει συνολικά τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης, κάνοντας αναφορά στην κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και σε σειρά φορολογικών συντελεστών.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής αποφέρουν στο κράτος περίπου 2 δισ. ευρώ ετησίως.

«Ας μην βιάζονται κάποιοι. Να δούμε τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ», είπε ο κ. Μαρινάκης, προσθέτοντας ότι «φράση-κλειδί είναι η συνέπεια».

Όπως σημείωσε, μια κυβέρνηση κρίνεται τόσο από την αποτελεσματικότητά της όσο και από την ικανότητά της να προσαρμόζεται στις συνθήκες και να μην παραμένει δογματική.

Πάνω από 1 δισ. ευρώ το κόστος των μέτρων της ΔΕΘ

Σε ερώτηση για το ύψος των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρέπεμψε στο διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο.

Υπενθύμισε, παράλληλα, την εκτίμηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη ότι το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.

Ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση και κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης που χαρακτηρίζουν τα μέτρα «ψίχουλα».

«Το ότι η αντιπολίτευση μιλάει για ψίχουλα αποδεικνύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κολλημένο στη δεκαετία του 1980», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αύξηση των φορολογικών εσόδων δεν προέρχεται από υπερφορολόγηση, αλλά από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δημόσιου χρέους, απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης και ειδικότερα του Νίκου Παππά.

Ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «δύο μεγάλα ψέματα» και υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη αποπληρωμή έχει δημοσιονομικό και όχι ταμειακό χαρακτήρα, επομένως δεν μπορεί να μετατραπεί σε διαθέσιμο ποσό για παροχές.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πολιτική αυτή εξοικονομεί περίπου 360 εκατ. ευρώ ετησίως για το Δημόσιο.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας, υποστηρίζοντας ότι οι επενδύσεις έχουν διπλασιαστεί μέσα σε επτά χρόνια.

«Οι 600.000 νέες θέσεις εργασίας δεν φυτρώνουν, είναι αποτέλεσμα επενδύσεων», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι επιλογή της κυβέρνησης είναι να μην παραδώσει «μια ακόμη πιο χρεωμένη χώρα», χαρακτηρίζοντας τη συγκεκριμένη πολιτική μία από τις σημαντικότερες πτυχές της κυβερνητικής οικονομικής στρατηγικής.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με πέντε νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα.

«Η παράδοση της νέας γραμμής στην κυκλοφορία θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τις καθημερινές μετακινήσεις και θα ενισχύσει τη συνδεσιμότητα της ανατολικής Θεσσαλονίκης με το κέντρο της πόλης. Στο εξής στο τμήμα Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Μαρτίου, η συχνότητα των δρομολογίων διαμορφώνεται στα τρία λεπτά και αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω με τη σταδιακή ένταξη νέων συρμών στην κυκλοφορία», είπε.

Πρόσθεσε ότι: «Η επέκταση του Μετρό συνοδεύεται από αναδιάρθρωση των λεωφορειακών γραμμών, ώστε τα δύο μέσα να λειτουργούν συμπληρωματικά, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. Παράλληλα, σχεδιάζεται, σταδιακή διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του Μετρό, με στόχο την 24ωρη λειτουργία Παρασκευή και Σάββατο, σε συνδυασμό με λεωφορειακές γραμμές. Το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η επέκταση του Μετρό προς τα δυτικά, η οποία σε συνδυασμό με τον Προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης, θα βελτιώσει περαιτέρω τις μετακινήσεις στην πόλη. Η μεγάλη αλλαγή, όμως, δεν αφορά μόνο το Μετρό. Τα τελευταία επτά χρόνια έχει συντελεστεί ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών στη Θεσσαλονίκη, με αιχμή την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων».

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο θέμα της κατάργησης των περικοπών στις συντάξεις χηρείας. «Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του ν. Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά».

Για την απόκτηση των δυο φρεγατών FREMM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από την χώρα μας δύο φρεγατών FREMM.

«Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας η οποία μέσα σε επτά χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δυναμική. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών σε συνέχεια των φρεγατών Belharra θα δημιουργήσει ένα Πολεμικό Ναυτικό με Μονάδες Κρούσης υψηλών δυνατοτήτων, που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Για το θέμα της μείωσης των τιμών ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης.

Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής, με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών.

Η λίστα παραμένει ανοιχτή και σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές.

Είπε επίσης ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για το νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την Πέμπτη 27 Αυγούστου.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο εισάγει ένα νέο, σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο κρατικής αρωγής μετά από φυσικές καταστροφές, με βασικό στόχο την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη αποκατάσταση των πληγέντων.

Κεντρική επιλογή του νέου πλαισίου είναι η μετατόπιση του κέντρου βάρους από ένα κυρίως αποκαταστατικό και γραφειοκρατικό μοντέλο σε ένα σύστημα που συνδυάζει τον αποκαταστατικό με τον αποζημιωτικό χαρακτήρα της κρατικής αρωγής, αξιοποιώντας την ψηφιοποίηση, τις διαλειτουργικότητες της Δημόσιας Διοίκησης και σύγχρονους μηχανισμούς ελέγχου.

Το νομοσχέδιο αφορά, μεταξύ άλλων, τη χορήγηση:

στεγαστικής αρωγής, πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής, προσωρινής στέγασης μέσω επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης, εφάπαξ οικονομικών ενισχύσεων, ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές για την αποκατάσταση των κτιριακών υποδομών και την κάλυψη άμεσων αναγκών

Οι βασικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Διεύρυνση των δικαιούχων στεγαστικής αρωγής.

Πλήρη ψηφιοποίηση μέσω του «e-Άδειες».

Διαφάνεια και λογοδοσία.

Ενισχυμένο πλαίσιο για τις κατολισθήσεις.

Άμεσες οικονομικές ενισχύσεις μέσω νέας ψηφιακής πλατφόρμας..

Σύγχρονη διαχείριση των οικίσκων.

Δημιουργία Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχων στη Γενική Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και Συντονισμού.

Τέλος ανακοίνωσε ότι αύριο, Πέμπτη 27 Αυγούστου, μετά τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά στις 09:30, ο Πρωθυπουργός θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με βουλευτές, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης καθώς και εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στις 12:00 ο Πρωθυπουργός μιλήσει στην εκδήλωση για την εθνική στρατηγική για τη Βόρεια Ελλάδα.

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