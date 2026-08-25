Μαρινάκης για ελληνοτουρκικά: Οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες

«η Ελλάδα είναι στην καλύτερη θέση από άποψη αποτρεπτικής ισχύος των τελευταίων δεκαετιών» τόνισε ο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Μίλτος Τσεκούρας

Μαρινάκης για ελληνοτουρκικά: Οι ψευτοπατριώτες προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απορρίπτει την κριτική περί υποχωρητικής πολιτικής απέναντι στην Τουρκία και χαρακτηρίζει την πολιτική ως ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας.
  • Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει με σκληρή γλώσσα τους επικριτές που προεξοφλούν εθνικές ήττες και τους αποκαλεί «ψευτοπατριώτες» και υποστηρίζει ότι θα λάβουν απαντήσεις στην πράξη.
  • Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης προχωρά κανονικά με τη συμμετοχή γαλλικής εταιρείας, και η κυβέρνηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση για την υλοποίησή του.
  • Η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της και να απαντήσει σε πιθανές τουρκικές προκλήσεις, χωρίς να ανεχθεί παραβιάσεις διεθνούς δικαίου.
  • Η κυβέρνηση υποβαθμίζει την τουρκική πρωτοβουλία δημιουργίας θαλάσσιων πάρκων ως κίνηση εσωτερικής κατανάλωσης και τονίζει ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες βασίζονται στο διεθνές δίκαιο.
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Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για την πολιτική της απέναντι στην Τουρκία, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί υποχωρητικής στάσης και στρέφοντας τα πυρά του σε όσους, όπως είπε, «προεξοφλούν εθνικές ήττες».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν μπορεί να αποτυπωθεί επαρκώς με τον όρο «ήρεμα νερά», καθώς, όπως τόνισε, βασική της επιδίωξη είναι η ενίσχυση της χώρας και της αποτρεπτικής της ισχύος.

«Θεωρώ ότι την αδικεί ο τίτλος “ήρεμα νερά”. Είναι μια πολιτική που έχει στόχο την ενίσχυση και την ισχυροποίηση της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι «η Ελλάδα είναι στην καλύτερη θέση από άποψη αποτρεπτικής ισχύος των τελευταίων δεκαετιών».

Η επίθεση στους επικριτές της κυβέρνησης

Αναφερόμενος στις φωνές που καταλογίζουν στην κυβέρνηση υπερβολικά ήπια στάση απέναντι στην Άγκυρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα.

«Κάθε φορά προεξοφλούν εθνικές ήττες και στη συνέχεια, θα μου επιτρέψετε να πω, μετράνε κουβάδες», δήλωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο πρόσθεσε: «Όλοι αυτοί οι ψευτοπατριώτες, είτε μέσω κάποιων μέσων ενημέρωσης είτε στο πολιτικό σύστημα, θα πάρουν τις απαντήσεις τους στην πράξη».

Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για ένα «ψευδεπίγραφο, υποτιθέμενο δεξιό αφήγημα», το οποίο, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, επιχειρεί να εμφανίσει ως υποχώρηση την επιλογή της Αθήνας να διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με την Τουρκία.

Παρότι ρωτήθηκε εάν η αναφορά αυτή αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, απέφυγε να τον κατονομάσει. Αναφέρθηκε, ωστόσο, σε «πολιτικές δυνάμεις δεξιότερα ημών», ενώ άσκησε κριτική και στο ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι κατά περιόδους υιοθετεί αφήγημα περί «υποχωρητικότητας και ενδοτικότητας».

«Το καλώδιο θα προχωρήσει με βάση τον σχεδιασμό»

Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για την πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

«Το καλώδιο θα προχωρήσει με βάση τον σχεδιασμό και μάλιστα με τη συνδρομή ενός γαλλικού κολοσσού», ανέφερε, ενώ όταν ρωτήθηκε ευθέως εάν το έργο θα υλοποιηθεί, απάντησε: «Βεβαίως. Θα προχωρήσει με βάση τον προγραμματισμό».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο η Ελλάδα να χρειαστεί να απαντήσει επί του πεδίου σε πιθανή τουρκική πρόκληση, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τα δικαιώματά της.

«Η Ελλάδα θα δώσει κάθε απάντηση που πρέπει να δώσει ένα ισχυρό κράτος που δεν δέχεται υποδείξεις ούτε πρόκειται να ανεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση του διεθνούς δικαίου», σημείωσε.

Τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα

Σχολιάζοντας την τουρκική πρωτοβουλία για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκτίμησε ότι πρόκειται για «μία κίνηση για εσωτερική κατανάλωση».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο και έχουν συγκεκριμένο πρακτικό αποτύπωμα.

Ο ίδιος επιχείρησε, επίσης, να υποβαθμίσει τις ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να δημιουργείται κλίμα φόβου στην κοινωνία. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει κινηθεί τα τελευταία χρόνια με στόχο να βρίσκεται «στο καλύτερο δυνατό σημείο».

Αναφερόμενος, τέλος, στη στρατηγική της Αθήνας απέναντι στην Άγκυρα, ο Παύλος Μαρινάκης υπεραμύνθηκε της επιλογής να παραμένουν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας.

«Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο και θέλουμε να συνεχίσουμε να κρατάμε τις πόρτες ανοιχτές. Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Διάλογος σημαίνει διεκδίκηση», ανέφερε, περιγράφοντας με αυτόν τον τρόπο τη γραμμή που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ακολουθεί η Αθήνα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

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