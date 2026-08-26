Μετρό Θεσσαλονίκης: Όλα έτοιμα για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά - Φωτογραφίες

Πέντε νέοι σταθμοί θα ανοίξουν τις πύλες τους από τις 15:00 αύριο το μεσημέρι για το επιβατικό κοινό

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Μετρό Θεσσαλονίκης: Όλα έτοιμα για την παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά - Φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Από την Πέμπτη 27 Αυγούστου στις 15:00 θα λειτουργήσει η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς.
  • Η επέκταση προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο δίκτυο και δημιουργεί νέο κλάδο μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου».
  • Η χρονοαπόσταση μεταξύ συρμών στο κοινό τμήμα θα είναι περίπου τρία λεπτά και στο τμήμα προς Καλαμαριά περίπου 4,5 λεπτά.
  • Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» διαρκεί περίπου 24 με 26 λεπτά, ενώ από την Καλαμαριά έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από 20 λεπτά.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η έναρξη λειτουργίας αποτελεί σημαντική αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών και μια αλλαγή στην ποιότητα των μεταφορών της πόλης.
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Από αύριο, Πέμπτη 27 Αυγούστου, θα τεθεί σε λειτουργία η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Πέντε νέοι σταθμοί (Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα) θα ανοίξουν τις πύλες τους από τις 15:00 το μεσημέρι για το επιβατικό κοινό.

Επιθεώρηση στον σταθμό της Καλαμαριάς πραγματοποίησαν σήμερα ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας και ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος.

[389090] ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
Ξενάγηση στο έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά απο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)Eurokinissi

Η επέκταση προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί έναν νέο κλάδο μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου».

Οι συρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη «Μίκρα» είτε προς τη «Νέα Ελβετία», με αναλογία δύο προς ένα, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου.

Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής, μεταξύ «Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού» και «25ης Μαρτίου», θα ξεκινήσει από τα τρία λεπτά περίπου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά.

Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» θα πραγματοποιείται σε περίπου 24 έως 26 λεπτά, ανάλογα με τον τρόπο εναλλαγής των συρμών μεταξύ των δύο κλάδων, διαμορφώνοντας τον χρόνο μετακίνησης από την Καλαμαριά έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά.

Δείτε φωτογραφίες

[389090] ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
Ξενάγηση στο έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά απο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)Eurokinissi
[389090] ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
Ξενάγηση στο έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά απο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)Eurokinissi
[389090] ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
Ξενάγηση στο έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά απο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)Eurokinissi
[389090] ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
Ξενάγηση στο έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά απο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)Eurokinissi
[389090] ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
Ξενάγηση στο έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά απο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)Eurokinissi
[389090] ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
Ξενάγηση στο έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά απο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)Eurokinissi
[389090] ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
Ξενάγηση στο έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά απο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)Eurokinissi
[389090] ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)
Ξενάγηση στο έργο της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά απο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)Eurokinissi

Μαρινάκης: «Από τους μουσαμάδες στα μεγάλα έργα»

Στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αναφέρθηκε στην αρχή της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Όπως ανέφερε, η συχνότητα των δρομολογίων στη νέα επέκταση θα ανέρχεται στα τρία λεπτά, χαρακτηρίζοντας την έναρξη λειτουργίας της γραμμής σημαντική αλλαγή για τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Μαρινάκης στάθηκε συνολικά στην αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών της πόλης, κάνοντας ειδική αναφορά και στα 500 νέα λεωφορεία.

«Από τους μουσαμάδες και τα μεγάλα λόγια περνάμε στα μεγάλα έργα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι για πολλές δεκαετίες οι πολίτες είχαν «χορτάσει από μεγάλα λόγια» και εγκαίνια έργων που δεν είχαν ολοκληρωθεί.

«Είναι μια εποχή λογοδοσίας, ειλικρίνειας και παραδοτέων», τόνισε, κάνοντας λόγο για «επανάσταση του αυτονόητου» στις μεταφορές της Θεσσαλονίκης και για μετάβαση από έναν γερασμένο στόλο σε σύγχρονες και ασφαλέστερες συγκοινωνίες.

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