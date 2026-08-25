Μετρό Θεσσαλονίκης: Εγκαινιάζεται την Πέμπτη η επέκταση προς Καλαμαριά – Οι 5 νέοι σταθμοί

Snapshot Στις 27 Αυγούστου εγκαινιάζεται η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς και 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής.

Η επέκταση προς Καλαμαριά λειτουργεί ως κλάδος του ενιαίου δικτύου, με συχνότητα δρομολογίων περίπου κάθε τρία λεπτά στον βασικό κορμό.

Η Οδός Πόντου, σημαντικό έργο για την περιοχή, αναμένεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2027 μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων συμβάσεων και απαλλοτριώσεων.

Η επόμενη μεγάλη προτεραιότητα είναι η επέκταση του Μετρό στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, με στόχο χρηματοδότηση από το επόμενο ΕΣΠΑ και εξυπηρέτηση περιοχών όπως Σταυρούπολη και Αμπελόκηποι.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 τίθενται σε ισχύ νέες λεωφορειακές γραμμές που θα ενισχύσουν τη διασύνδεση με το Μετρό, με την γραμμή Χ3 να ξεκινάει την ημέρα των εγκαινίων της επέκτασης. Snapshot powered by AI

Από την Καλαμαριά… στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη: το Μετρό ανοίγει την Πέμπτη 27/8 νέο κεφάλαιο, με την επέκταση των πέντε σταθμών να εγκαινιάζονται και το βλέμμα να στρέφεται πλέον στην επόμενη ημέρα: Οδός Πόντου με «μπουλντόζες» το επόμενο καλοκαίρι και νέος στόχος η επέκταση προς Σταυρούπολη, Αμπελόκηπους, Μενεμένη, Κορδελιό και Εύοσμο.

«Το Μετρό θα πάει στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για μας», δηλώνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος.

Στις 27/8, πάντως, η μεγάλη είδηση είναι στην Καλαμαριά: η νέα επέκταση μπαίνει και επισήμως στον χάρτη της Θεσσαλονίκης, με τα εγκαίνια να πραγματοποιούνται από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στον σταθμό της Μίκρας.

Πέντε νέοι σταθμοί και περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής προστίθενται στο ενιαίο δίκτυο, με τη Μίκρα να συνδέεται πλέον απευθείας με το κέντρο και τη βασική γραμμή του Μετρό.

Η επέκταση αυτή, ωστόσο, δεν αποτελεί απλώς την ολοκλήρωση ενός ακόμη έργου. Ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη φάση των συγκοινωνιακών υποδομών της πόλης, με την Οδό Πόντου να βρίσκεται στην αναμονή για την έναρξη των εργασιών και τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη να αποτελεί πλέον τον επόμενο μεγάλο στόχο για το Μετρό.

Τα εγκαίνια στη Μίκρα και ο συμβολισμός

Τα εγκαίνια της επέκτασης πραγματοποιούνται στον σταθμό της Μίκρας, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος σταθμός της επέκτασης και μπορεί να φιλοξενήσει τον απαιτούμενο αριθμό προσκεκλημένων.

Ο κ. Ταχιάος αποδίδει ιδιαίτερο συμβολισμό στην επιλογή της Μίκρας, καθώς πρόκειται για μία περιοχή που ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως. «Εκεί φαίνονται όλες οι αδυναμίες της έλλειψης της Οδού Πόντου και άλλες πολεοδομικές αδυναμίες της Καλαμαριάς», αναφέρει, σημειώνοντας ότι το Μετρό αναμένεται να δώσει αξία στις γειτονικές περιοχές, μεταξύ άλλων στις εργατικές κατοικίες του Αγίου Ιωάννη και του Φοίνικα.

«Δεν είναι ξεχωριστή γραμμή, είναι κλάδος του ενιαίου δικτύου»- Κάθε τρία λεπτά οι συρμοί

Ο κ. Ταχιάος ξεκαθαρίζει ότι η επέκταση προς Καλαμαριά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία νέα, ανεξάρτητη γραμμή. «Δεν είναι μία ξεχωριστή γραμμή. Είναι ένας κλάδος μίας γραμμής. Ο δεύτερος κλάδος είναι ο κλάδος της Νέας Ελβετίας. Πρακτικά το δίκτυο λειτουργεί ως ένα ενιαίο δίκτυο», εξηγεί.

Με την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, προστίθενται πέντε νέοι σταθμοί στους 18 σταθμούς της βασικής γραμμής. Οι πέντε νέοι σταθμοί της επέκτασης προς Καλαμαριά, από τη σύνδεση με τη βασική γραμμή έως τον τερματικό σταθμό, είναι: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα.

Ο συγκεκριμένος κλάδος της Καλαμαριάς, έχει μήκος περίπου 4,8 χιλιόμετρα και το ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικό σημείο ήταν η σύνδεσή του με το υφιστάμενο τμήμα του δικτύου, μεταξύ των σταθμών Νομαρχία και 25ης Μαρτίου.

Η λειτουργία του νέου κλάδου θα ενταχθεί στο συνολικό σύστημα των αυτόματων συρμών του Μετρό Θεσσαλονίκης. «Στα τρένα που θα έρχονται προς την Καλαμαριά, τα δύο στα τρία θα μπαίνουν στην Καλαμαριά. Το ένα θα πηγαίνει προς τη Νέα Ελβετία και το αντίστροφο θα γίνεται στην επιστροφή», εξηγεί ο κ.Ταχιάος.

Με το δίκτυο σε πλήρη λειτουργία, η συχνότητα στον βασικό κορμό θα διαμορφώνεται περίπου στα τρία λεπτά, ενώ στον κλάδο της Καλαμαριάς η χρονοαπόσταση θα είναι μεγαλύτερη, ανάλογα με τη διαχείριση της κυκλοφορίας των συρμών.

Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει την έναρξη της λειτουργίας με 20 συρμούς, αριθμός που, σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, μπορεί να εξασφαλίσει χρονοαπόσταση μικρότερη των τριών λεπτών στο δίκτυο.

Μίκρα - Σιδηροδρομικός Σταθμός σε 24-26 λεπτά, εκτιμήσεις για 63.000- 80.000 επιβάτες

Σημαντική αλλαγή για τις μετακινήσεις της ανατολικής Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι και ο χρόνος διαδρομής. Η διαδρομή Μίκρα- κέντρο υπολογίζεται περίπου στα 15 λεπτά, ενώ από τη Μίκρα έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό εκτιμάται σε περίπου 24-26 λεπτά, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειρίζεται την κυκλοφορία το αυτόματο σύστημα.

«Όλα είναι αυτόματα και υπολογίζουν πού βρίσκονται τα άλλα τρένα, πώς μπαίνουν, πώς βγαίνουν στη γραμμή και πώς μπαίνουν και βγαίνουν στη διακλάδωση», εξηγεί ο υφυπουργός.

Οι μελέτες για την επέκταση προς Καλαμαριά αναφέρουν ότι ο νέος κλάδος μπορεί να προσελκύσει 63.000 έως 80.000 επιβάτες, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 12.000 οχήματα θα μπορούσαν να απομακρυνθούν από τους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Ταχιάος, ωστόσο, κρατά χαμηλούς τόνους ως προς την άμεση επίτευξη αυτών των αριθμών. «Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Ο κόσμος χρειάζεται τον χρόνο του για να μπορέσει να εξοικειωθεί με το Μετρό», σημειώνει.

Όπως εξηγεί, η εμπειρία από τη λειτουργία της βασικής γραμμής δείχνει ότι η χρήση του Μετρό αυξάνεται σταδιακά και εκτιμά ότι η Καλαμαριά θα «τροφοδοτήσει πολύ δυναμικά» το υφιστάμενο δίκτυο.

Πληρωμή εισιτηρίου και με τραπεζική κάρτα

Στους πέντε σταθμούς της επέκτασης ο σταθμός της Μίκρας είναι ο τερματικός. Η νέα γραμμή περνά από την (παλιά) Νομαρχία, τη Νέα Κρήνη, την Αρετσού και την Καλαμαριά .Οι σταθμοί απέχουν μεταξύ τους κατά μέσο όρο περίπου 900 μέτρα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Ταχιάος στον σταθμό της Αρετσούς, χαρακτηρίζοντάς τον ιδιαίτερα βαθύ και σημειώνοντας ότι η διαμόρφωσή του δίνει ήδη μία εικόνα για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί η περιοχή στο μέλλον.

Μία από τις καινοτομίες που εμφανίζει ο κλάδος της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά είναι σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο ότι σε αυτόν όχι μόνο έχουν εγκατασταθεί τα εκδοτικά μηχανήματα εισιτηρίων, αλλά το επόμενο βήμα είναι η δυνατότητα απευθείας χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας στις πύλες, χωρίς την ανάγκη προηγούμενης έκδοσης εισιτηρίου.

Στόχος είναι η εφαρμογή να μπορεί να επεκταθεί και στη βασική γραμμή, ώστε το σύστημα πληρωμών να λειτουργεί ενιαία σε ολόκληρο το δίκτυο, προσθέτει.

Η Οδός Πόντου στο επόμενο καλοκαίρι

Ακριβώς έξω από τον σταθμό της Αρετσούς βρίσκεται μία από τις μεγάλες εκκρεμότητες του έργου της Καλαμαριάς: η Οδός Πόντου. Ο κ. Ταχιάος αποκαλύπτει ότι η διαδικασία για την κατασκευή της έχει μπει στην τελική ευθεία, αλλά η σύμβαση δεν έχει ακόμη υπογραφεί.

«Είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης της σύμβασης η οποία χρειάζεται να υπογραφεί για να ξεκινήσουν οι εργασίες, με μία προοπτική σε εννέα μήνες μετά την υπογραφή της να παραδοθεί και η συγκεκριμένη οδός»..

Όπως εξηγεί, έχει ήδη προκύψει ανάδοχος, όμως η σύμβαση βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνεδρίου. Παράλληλα, εκκρεμούν τελευταίες απαλλοτριώσεις από την πλευρά του δήμου, για τις οποίες υπάρχει χρηματοδότηση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. «Όταν υπογραφεί και μετά από κάποιες μελέτες θα δείτε και μπουλντόζες», σημειώνει.

Με βάση τον χρόνο που δίνει ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, η παράδοση τοποθετείται περίπου εννέα μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης, δηλαδή στο καλοκαίρι του 2027, εφόσον τηρηθεί το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Πάντως, το έργο της Οδού Πόντου, όπως αναφέρει ο κ. Ταχιάος, «έχει ιδιαίτερα υψηλό συνολικό κόστος για το δημόσιο, καθώς έχει ξεπεράσει τα 45 εκατ. ευρώ».

Η νέα οδός αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τη λειτουργία του Μετρό, καθώς μεγάλο μέρος της βρίσκεται πάνω από τους σταθμούς της επέκτασης και αναμένεται να βελτιώσει την πρόσβαση προς τον τερματικό σταθμό της Μίκρας. Το σχετικό έργο περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις για ασφαλή πρόσβαση πεζών και χρηστών του Μετρό.

Η επόμενη μεγάλη μάχη: η βορειοδυτική Θεσσαλονίκη

Με την Καλαμαριά να μπαίνει πλέον σε λειτουργία, το Μετρό «βλέπει» τώρα προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Ο κ. Ταχιάος χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη επέκταση ως την επόμενη μεγάλη προτεραιότητα για το Μετρό, με στόχο να εξυπηρετηθούν περιοχές με υψηλή πληθυσμιακή και κυκλοφοριακή δυναμική, όπως η Σταυρούπολη, οι Αμπελόκηποι, η Μενεμένη, το Κορδελιό, ο Εύοσμος και η Ηλιούπολη.

«Το Μετρό θα πάει στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για μας», λέει χαρακτηριστικά.Όπως εξηγεί, η επιλογή δεν βασίζεται μόνο στην εικόνα της ανάπτυξης της πόλης, αλλά και στα στοιχεία της Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης, τα οποία αποτυπώνουν τη ζήτηση και τις ανάγκες μετακίνησης. Για την επέκταση προς τη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη έχει ήδη υπογραφεί σύμβαση για πρόδρομες εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες για την ολοκλήρωση των μελετών.

Στόχος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η επέκταση να είναι ώριμη ώστε να διεκδικήσει χρηματοδότηση από το επόμενο ΕΣΠΑ.

«Είμαστε στη φάση της ολοκλήρωσης των μελετών οι οποίες είναι πολύ απαραίτητες για να ενταχθεί στο επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο, στο οποίο στοχεύουμε, στο επόμενο ΕΣΠΑ, το Μετρό της βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης», αναφέρει

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει προχωρήσει στις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες αλλά η εξασφάλιση της χρηματαδότησης είναι αυτή που θα καθορίσει και την ημερομηνία έναρξης των εργασιών για την δυτική Θεσσαλονίκη.

Έτσι, την ώρα που η Καλαμαριά γίνεται πραγματικότητα, η Θεσσαλονίκη μπαίνει ήδη στην επόμενη φάση του σχεδιασμού: Οδός Πόντου για την άμεση σύνδεση και αναβάθμιση της ανατολικής πλευράς, και βορειοδυτική επέκταση του Μετρό ως το μεγάλο επόμενο στοίχημα της πόλης.

Από 1/9 σε ισχύ οι νέες λεωφορειακές γραμμές– Σε λειτουργία η Χ3 από τις 27/8

Οι αλλαγές που φέρνει το μετρό θέτουν σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, τις νέες και τροποποιημένες λεωφορειακές γραμμές που εντάσσονται στον νέο συγκοινωνιακό σχεδιασμό της Καλαμαριάς. Εξαίρεση αποτελεί η λεωφορειακή γραμμή Χ3 «Σταθμός Μετρό Μίκρα – Αεροδρόμιο Μακεδονία», η οποία θα ξεκινήσει την ημέρα έναρξης λειτουργίας του Μετρό προς την Καλαμαριά, 27/8.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινούν οι ακόλουθες γραμμές: Μ2: Σταθμός Μετρό Μίκρα – Α.Σ. ΙΚΕΑ, 6Α: Σταθμός Μετρό Νέα Ελβετία – Καλαμαριά – Σταθμός Μετρό Μίκρα, 6Β: Σταθμός Μετρό Νέα Ελβετία – Κηφισιά – Σταθμός Μετρό Μίκρα, 7Τ: Τοπικό Καλαμαριάς, 33: The Mart – Αγ. Παντελεήμων – Βενιζέλου, 33Α: The Mart – Αγ. Παντελεήμων – Βενιζέλου – Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, 33Β: The Mart – Αγ. Παντελεήμων – Βενιζέλου – μέσω CDI, 39: Κηφισιά – The Mart – Δικαστήρια, 39Α: Κηφισιά – The Mart – Δικαστήρια – Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία, 39Β: Κηφισιά – The Mart – Δικαστήρια – μέσω CDI και 39Σ: Άγιος Ιωάννης – Κηφισιά – The Mart.

Με πληροφορίες από Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων