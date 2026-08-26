Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι ώρα θα ανοίξει αύριο για τους επιβάτες η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά

Οι πέντε νέοι σταθμοί τίθενται επίσημα σε λειτουργία και επανέρχεται το πλήρες ωράριο λειτουργίας της γραμμής

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι ώρα θα ανοίξει αύριο για τους επιβάτες η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με πέντε νέους σταθμούς θα λειτουργήσει από την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 στις 15:00.
  • Οι νέοι σταθμοί που τίθενται σε λειτουργία είναι οι Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα.
  • Επανέρχεται το πλήρες ωράριο λειτουργίας της γραμμής, με ώρες από Δευτέρα έως Πέμπτη 05:15-00:30, Παρασκευή και Σάββατο 05:15-02:00, και Κυριακή 05:15-00:30.
  • Τις ημέρες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στις 4, 5, 11 και 12 Σεπτεμβρίου, το Μετρό θα λειτουργεί εικοσιτετράωρα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.
  • Η λειτουργία της επέκτασης ενισχύει το δίκτυο αστικών μετακινήσεων, προσφέροντας περισσότερες επιλογές για γρήγορες και αξιόπιστες μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη.
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Την Πέμπτη 27 Αυγούστου μπαίνουν οι πρώτοι επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης από και προς την Καλαμαριά. Σε λειτουργία τίθενται οι πέντε νέοι σταθμοί και επανέρχεται το πλήρες ωράριο λειτουργίας της Γραμμής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνικό Μετρό, την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, στις 15:00, ξεκινά για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, να τίθενται στη διάθεση των επιβατών.

Με την ένταξη στο δίκτυο του κλάδου προς Καλαμαριά, η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται στο πλήρες ωράριο, το οποίο διαμορφώνεται από την Πέμπτη 27 Αυγούστου ως εξής:

  • Δευτέρα – Πέμπτη: 05:15 – 00:30
  • Παρασκευή και Σάββατο: 05:15 – 02:00
  • Κυριακή: 05:15 – 00:30

Οι παραπάνω ώρες αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση των συρμών από τους τερματικούς σταθμούς της Γραμμής, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Νέα Ελβετία» και «Μίκρα».

Επισημαίνεται ότι ειδικά την Παρασκευή 4/9, το Σάββατο 5/9 καθώς και την Παρασκευή 11/9 και το Σάββατο 12/9, για την εξυπηρέτηση του επιβατικούκοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η λειτουργία του δικτύου προβλέπεται να είναι εικοσιτετράωρη.

Με την απόδοση σε επιβατική λειτουργία του κλάδου προς Καλαμαριά, το Μετρό Θεσσαλονίκης ενισχύει περαιτέρω το δίκτυο αστικών μετακινήσεων της πόλης, προσφέροντας στο επιβατικό κοινό περισσότερες επιλογές για γρήγορες, ασφαλείς και αξιόπιστες μετακινήσεις σε μητροπολιτικό επίπεδο.

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