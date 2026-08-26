Αιγάλεω: Πακιστανός εμπρηστής έβαζε φωτιές με αναπτήρα

Snapshot Στο Αιγάλεω προκλήθηκε πυρκαγιά σε πρανές κοντά στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών από τρεις εστίες φωτιάς που έβαλε υπήκοος Πακιστάν με αναπτήρα.

Ο άνδρας συνελήφθη άμεσα από τη ΔΑΕΕ και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Από την αρχή του 2026 έχουν επιβληθεί 741 διοικητικά πρόστιμα ύψους πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για περιστατικά εμπρησμών.

Μέχρι τις 26 Αυγούστου 2026 έχουν γίνει 314 συλλήψεις για εμπρησμούς, εκ των οποίων 35 αφορούν εμπρησμούς από πρόθεση και 279 από αμέλεια. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης στο Αιγάλεω, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε πρανές στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΔΑΕΕ ένας υπήκοος Πακιστάν φέρεται να προκάλεσε τρεις ανεξάρτητες εστίες φωτιάς, χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα και συγκεκριμένα έναν αναπτήρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 23:30 με τα στελέχη της Πυροσβεστικής να κινητοποιούνται άμεσα για τον εντοπισμό του δράστη. Ο άνδρας συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη της Δ.Α.Ε.Ε. και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Η υπόθεση προστίθεται στον συνολικό απολογισμό των περιστατικών εμπρησμού που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 26 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί 741 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.211.770,68 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 314 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από τις συλλήψεις αυτές, οι 279 αφορούν περιστατικά από αμέλεια και οι 35 εμπρησμούς από πρόθεση.

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