Χανιά: Ηλικιωμένος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του με όπλο–Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

Snapshot Ηλικιωμένος στην περιοχή Χρυπηγής Χανίων επιχείρησε να βει τέλος στη ζωή του με όπλο.

Ο άνδρας αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι και τραυματίστηκε σοβαρά.

Το ΕΚΑΒ τον μετέφερε άμεσα στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

Οι λόγοι που οδήγησαν τον ηλικιωμένο στην πράξη δεν έχουν γίνει γνωστοί. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (26/8) στην περιοχή της Χρυσοπηγής στα Χανιά, έπειτα από σοβαρό περιστατικό με πρωταγωνιστή έναν ηλικιωμένο άνδρα.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο ηλικιωμένος, έχοντας στην κατοχή του όπλο, αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου βρίσκεται ήδη για νοσηλεία σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Ελληνική Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι λόγοι που οδήγησαν τον ηλικιωμένο στην πράξη αυτή.

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