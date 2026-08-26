Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από τη Θεσσαλονίκη

Snapshot Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 15χρονης Αγάπης-Ελένης Κ. από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στις 23 Αυγούστου.

Το Χαμόγελο του Παιδιού δημοσιοποίησε τα στοιχεία της ανήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, λόγω πιθανής απειλής για τη ζωή της.

Η Αγάπη-Ελένη έχει καστανά μαλλιά και μάτια, ύψος 1,76 μέτρα, και φορούσε μαύρο σορτς-κολάν, μαύρη κοντομάνικη μπλούζα και λευκά αθλητικά παπούτσια με ροζ λεπτομέρειες.

Όποιος έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ή την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000.

Υπάρχει επίσης δυνατότητα ενημέρωσης και αναφοράς μέσω της εφαρμογής Missing Alert app για Android και Apple κινητά. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 15χρονης Αγάπης-Ελένης Κ. από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στις 23 Αυγούστου.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 26/8/2026 και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αγάπη- Ελένη έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1,76 και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτς-κολάν, μαύρη κοντομάνικη μπλούζα και λευκά αθλητικά παπούτσια με ροζ λεπτομέρειες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple

Διαβάστε επίσης