Θανατηφόρο τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας

Snapshot Ένας 58χρονος οδηγός μηχανής σκοτώθηκε σε τροχαίο στην εθνική οδό Αθηνών Λαμίας, στο ύψος της Μεταμόρφωσης.

Η μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε πινακίδες σήμανσης για άγνωστη αιτία.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο ΚΑΤ και κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Η Τροχαία πραγματοποιεί προανάκριση για τον προσδιορισμό των αιτίων και των συνθηκών του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Τη ζωή του έχασε ένας 58χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, 26 Αυγούστου, στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7 το πρωί στο ύψος της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 58χρονος εξετράπη της πορείας της, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και προσέκρουσε στις πινακίδες σήμανσης, που υπάρχουν στο σημείο.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο ΚΑΤ, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

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