Πειραιάς: Τροχαίο ατύχημα στο λιμάνι - Ένας τραυματίας

Snapshot Στον κεντρικό λιμένα Πειραιά σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα μεταξύ ΙΧ και δίκυκλου.

Ο 31χρονος οδηγός του δίκυκλου τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «401» για περίθαλψη.

Ο 25χρονος οδηγός του ΙΧ συνελήφθη για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Την προανάκριση για το ατύχημα διενεργεί το Ά Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Snapshot powered by AI

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή του κεντρικού λιμένα Πειραιά, όταν ΙΧ όχημα που οδηγούσε 25χρονος συγκρούστηκε με δίκυκλο όχημα που οδηγούσε 31χρονος.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός του 31χρονου, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο «401» Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών, για παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Από το Ά Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 25χρονος για παράβαση του άρθρου 314 του Π.Κ. «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

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