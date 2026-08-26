Τραγωδία στο Κορωπί: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο – Συνελήφθη 34χρονη οδηγός

Snapshot Νεκρός 27χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο στο Κορωπί, μετά από σύγκρουση με ΙΧ.

Στη μοτοσικλέτα επέβαινε και 21χρονη, η οποία τραυματίστηκε και νοσηλεύεται.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, κοντά στην οδό Κέκροπος.

Η 34χρονη οδηγός του ΙΧ, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα, Τρίτη, περίπου στις 19:20, στο Κορωπί, στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της οδού Κέκροπος.

Μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα και κινούνταν με κατεύθυνση προς Σούνιο, συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν προς Αθήνα.

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Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ο 27χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η 21χρονη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Η 34χρονη οδηγός του ΙΧ, αλβανικής καταγωγής, συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές.