Σύγκρουση Ι.Χ.Ε. με δίκυκλο στην Αλθέα Κορωπίου - Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην Αθηνών–Σουνίου

Snapshot Το τροχαίο έχει προκαλέσει προβλήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών.

Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για την κατάσταση υγείας των εμπλεκομένων ή τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Σοβαρή δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στη Λεωφόρο Αθηνών–Σουνίου, στο ύψος της παραλίας Αλθέας, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου Κορωπίου, μετά από σύγκρουση Ι.Χ. επιβατικού αυτοκινήτου με δίκυκλο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση για την κυκλοφορία, το τροχαίο έχει προκαλέσει προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Αθηνών–Σουνίου.