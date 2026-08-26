Τραγωδία στο Ηράκλειο: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση 2 οχημάτων στο Βενεράτο

Snapshot Στο Βενεράτο Ηρακλείου σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα με σύγκρουση δύο ΙΧ οχημάτων.

Ο οδηγός ενός από τα οχήματα, ηλικίας περίπου 80 ετών, έχασε τη ζωή του.

Ένα νεαρό άτομο που επέβαινε στο δεύτερο όχημα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν έως τώρα διευκρινιστεί. Snapshot powered by AI

Μία ακόμη τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/08) στην άσφαλτο της Κρήτης, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στο Βενεράτο.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα ο οδηγός του ενός οχήματος, ένας άνδρας περίπου 80 ετών, να τραυματιστεί θανάσιμα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε επίσης ένα νεαρό άτομο, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επέβαινε στο δεύτερο όχημα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο εφημερεύον νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Διαβάστε επίσης