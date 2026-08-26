Προσωπικός Βοηθός: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Έως 1.939 ευρώ τον μήνα για προσωπική βοήθεια

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Προσωπικός Βοηθός: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», που έγινε μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας.
  • Το πρόγραμμα παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη σε άτομα με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία τους και επιτρέποντας την επιλογή του προσωπικού βοηθού.
  • Δικαιούχοι είναι άτομα 16 έως 67 ετών με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, που διαμένουν και φορολογούνται στην Ελλάδα και πληρούν εισοδηματικά κριτήρια.
  • Η μηνιαία αξία της βοήθειας κυμαίνεται από 416 έως 1.939 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία ανάγκης μετά από εξατομικευμένη αξιολόγηση.
  • Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά έως τις 27 Νοεμβρίου 2026, χωρίς προτεραιότητα με βάση τη σειρά υποβολής.
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Ανοίγει σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», το οποίο, μετά την πιλοτική εφαρμογή του, καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας.

Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Ο ωφελούμενος επιλέγει τον Βοηθό του και οργανώνει την υποστήριξη που χρειάζεται στην καθημερινή και προσωπική φροντίδα, στις μετακινήσεις, στην εργασία, στις σπουδές, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες και στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, τα οποία:

  • είναι ηλικίας από 16 έως 67 ετών, με ειδική πρόβλεψη έως τα 75 έτη για συγκεκριμένες περιπτώσεις,
  • έχουν ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή τελούν σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας,
  • διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα,
  • είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,
  • πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Το βασικό εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 35.000 ευρώ ετησίως για το νοικοκυριό και προσαυξάνεται κατά 17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος ή για το πρώτο ανήλικο μέλος, εφόσον πρόκειται για νοικοκυριό με έναν μόνο ενήλικο, και κατά 8.750 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος.

Έως 1.939 ευρώ τον μήνα για προσωπική βοήθεια

Μετά την υποβολή της αίτησης ακολουθούν η μοριοδότηση και η εξατομικευμένη αξιολόγηση των αναγκών του υποψηφίου.

Ανάλογα με την κατηγορία ανάγκης που προκύπτει από την αξιολόγηση, η μηνιαία αξία της Προσωπικής Βοήθειας διαμορφώνεται έως:

  • 416 ευρώ για μικρή ανάγκη,
  • 831 ευρώ για μέτρια ανάγκη,
  • 1.352 ευρώ για μεγάλη ανάγκη,
  • 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση.

Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη πέρα από την αναπηρία, τη λειτουργικότητα, τις συνθήκες ζωής και τις πραγματικές ανάγκες υποστήριξης κάθε υποψηφίου, ώστε η υποστήριξη που εγκρίνεται να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του.

Χωρίς σειρά προτεραιότητας

Η σειρά υποβολής των αιτήσεων δεν αποτελεί κριτήριο για την ένταξη στο πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι δεν χρειάζεται, επομένως, να σπεύσουν να υποβάλουν την αίτησή τους τις πρώτες ώρες ή ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας. Ο χρόνος υποβολής δεν επηρεάζει τη μοριοδότηση ή την αξιολόγηση της αίτησης. Η αίτηση υποβάλλεται έως την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας https://prosopikosvoithos.gov.gr

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