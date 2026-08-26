Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη 25χρονου διακινητή – Έκρυβε 3 μετανάστες στο πορτ μπαγκάζ

Snapshot Συνελήφθη 25χρονος Ρουμάνος διακινητής που μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου κοντά στη Θεσσαλονίκη.

Οι μετανάστες, από Αιθιοπία και Ερυθραία, δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Κάθε μετανάστης είχε καταβάλει 4.000 δολάρια σε μέλη κυκλώματος διακίνησης από την ελληνοτουρκική μεθόριο.

Ο διακινητής προσπάθησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα, αλλά ακινητοποιήθηκε στην Ασπροβάλτα.

Κατασχέθηκαν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε ο 25χρονος για τις συνεννοήσεις. Snapshot powered by AI

Στο πορτ μπαγκάζ Ι.Χ. αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα τρεις μετανάστες 25χρονος Ρουμάνος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Ο 25χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης να κινείται στην παλιά εθνική οδό Καβάλας - Θεσσαλονίκης. Όταν αντιλήφθηκε τον επικείμενο έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα, ωστόσο ακινητοποιήθηκε στο ύψος της Ασπροβάλτας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Κατά την έρευνα στο όχημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν κρυμμένους στον χώρο των αποσκευών τρεις αλλοδαπούς, με καταγωγή από την Αιθιοπία και την Ερυθραία, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν οι διακινούμενοι, είχαν παραληφθεί από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, ενώ κατέβαλαν προηγουμένως 4.000 δολάρια, ο καθένας, σε μέλη κυκλώματος που δραστηριοποιείται στην απέναντι πλευρά του Έβρου.

Ο 25χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Κατασχέθηκαν το παραπάνω όχημα κι ένα κινητό τηλέφωνο που φέρεται να χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις του.

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