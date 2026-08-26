Πάτρα: Αγωνία για ηλικιωμένη που αγνοείται για 7η ημέρα - Πάσχει από άνοια

Παρά τις εντατικές έρευνες πυο συνεχίζονται η 81χρονη δεν έχει εντοπιστεί ακόμα

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Πάτρα: Αγωνία για ηλικιωμένη που αγνοείται για 7η ημέρα - Πάσχει από άνοια
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η 81χρονη Γεωργία Κριμπά αγνοείται από τις 20 Αυγούστου και πάσχει από άνοια.
  • Έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες από τις αρχές και εθελοντές, συμπεριλαμβανομένης χρήσης drone στην περιοχή του ποταμού Μείλιχου.
  • Η εξαφάνιση συνέβη στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, όπου απομακρύνθηκε από την οικογένειά της κατά τη διάρκεια επίσκεψης.
  • Έχει ενεργοποιηθεί το Silver Alert για την ανεύρεσή της.
  • Οι κάτοικοι της περιοχής συμμετέχουν ενεργά κοινοποιώντας πληροφορίες μέσω κοινωνικών δικτύων.
Snapshot powered by AI

Κορυφώνεται η αγωνία για την 81χρονη Γεωργία Κριμπά, που εξαφανίστηκε το πρωινό της 20 Αυγούστου και έκτοτε αγνοείται.

Παρά τις εντατικές έρευνες που έχουν γίνει όλες τις προηγούμενες ημέρες, από τις αρχές , αλλά και από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού δεν έχει εντοπιστεί. Μάλιστα χρησιμοποιήθηκε και drone στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Μείλιχου, όπου μπορεί να είχει κινηθεί.

Συγκινητικό πάντως είναι το ενδιαφέρον κατοίκων της περιοχής που από την πρώτη στιγμή κοινοποιούν μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ζητούν πληροφορίες που μπορει να βοηθήσουν τις έρευνες.

lost-kriba.jpg

Εξαφανίστηκε από την Αγία Σοφία

Η 81χρονη Γεωργία Κριμπά εξαφανίστηκε από την περιοχή της λαϊκής αγοράς στην Αγία Σοφία, όπου βρισκόταν μαζί με μέλη της οικογένειάς της.

Κάποια στιγμή απομακρύνθηκε από τους συγγενείς της και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Για την εξαφάνισή της έχει ενεργοποιηθεί Silver Alert, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η ηλικιωμένη αντιμετωπίζει άνοια.

Με πληροφορίες από tempo24.news

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:08ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τι ώρα θα ανοίξει αύριο για τους επιβάτες η επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δούμε το πιο λαμπρό φεγγάρι του έτους

12:00WHAT THE FACT

Μαρόκο: 106 γιγάντιες κατασκευές μπήκαν στη θάλασσα – 4,4 χλμ. κυματοθραυστών για 5,2 εκατ. επιπλέον κοντέινερ τον χρόνο

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Εντοπίστηκε πτώμα με στολή δύτη και βατραχοπέδιλα

11:54ΚΟΣΜΟΣ

«Πού είσαι τώρα, Jolene; Μπορείς να τον πάρεις…»: Η απολαυστική εξομολόγηση της Ντόλι Πάρτον για το θρυλικό τραγούδι και τον μεγάλο έρωτα της ζωής της

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ηλικιωμένος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του με όπλο – Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

11:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Πώς χρησιμοποιείται το voucher - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Από μια πολική αρκούδα στην Αρκτική σε έναν βάτραχο στους δρόμους της Ιαπωνίας: Οι φωτογραφίες που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό Wildlife Photographer 2026

11:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πλησιάζει η λήξη τους – Tι να προσέχουν οι καταναλωτές

11:21ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: «Λαμβάνουμε μέτρα ακόμη και για πόλεμο στην Ανατολική Μεσόγειο»

11:20LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Βόλτα στα Ματογιάννια της Μυκόνου - Τι είπε για τη συναυλία του που ακυρώθηκε

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Πακιστανός εμπρηστής έβαζε φωτιές με αναπτήρα

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από τη Θεσσαλονίκη

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Προαστιακός: Διακόπηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος λόγω φωτιάς

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ιόνιο: Η αλλαγή σκάφους που εξετάζεται στην εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή καταδίωξη 25χρονου διακινητή – Έκρυβε 3 μετανάστες στο πορτ μπαγκάζ

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Δημοσία δαπάνη θα γίνει η κηδεία του τραγουδιστή

10:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Από την επόμενη Δευτέρα έρχονται βασικά προϊόντα διατροφής με μειωμένες τιμές»

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αγωνία για ηλικιωμένη που αγνοείται για 7η ημέρα - Πάσχει από άνοια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:59ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Ιόνιο: Η αλλαγή σκάφους που εξετάζεται στην εξαφάνιση του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία

10:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες και για το... φθινόπωρο

11:21ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: «Λαμβάνουμε μέτρα ακόμη και για πόλεμο στην Ανατολική Μεσόγειο»

09:34ΕΘΝΙΚΑ

Προκήρυξη 1.000 θέσεων ΕΠΟΠ στις Ένοπλες Δυνάμεις - Για πρώτη φορά και θέσεις πληροφορικάριων

06:31WHAT THE FACT

Ο μεγαλύτερος κρυμμένος θησαυρός χρυσού που βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Δημοσία δαπάνη θα γίνει η κηδεία του τραγουδιστή

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Πακιστανός εμπρηστής έβαζε φωτιές με αναπτήρα

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Εντοπίστηκε πτώμα με στολή δύτη και βατραχοπέδιλα

10:32WHAT THE FACT

Αυτό είναι που δεν πρέπει να κάνετε ποτέ όταν βρείτε κατσαρίδα μέσα στο σπίτι

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλεί η γνωστή παρουσιάστρια το επεισόδιο με τον σύζυγό της - «Ήταν φραστική επίθεση»

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Πώς «μαρκάρουν» οι διαρρήκτες τα άδεια σπίτια - Το σημάδι με τη σιλικόνη - Πώς να προστατευτείτε

09:21ΕΘΝΙΚΑ

Είναι επίσημο: Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για αγορά 2 φρεγατών Bergamini -Πότε θα ενταχθούν στον ελληνικό στόλο

06:10ΕΘΝΙΚΑ

Διπλωματική αντεπίθεση στην Ευρώπη ξεκινά η Αθήνα για τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Δεν ήταν μόνο οι Θερμοπύλες: Η ναυμαχία του Αρτεμισίου το 480 π.Χ. και η νίκη των Ελλήνων που καταβύθισαν τον περσικό στόλο - Ο ρόλος του Σκυλλία, του πρώτου βατραχανθρώπου στην ιστορία

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας

11:06ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 15χρονης από τη Θεσσαλονίκη

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λάρισα: Εντοπίστηκε 60χρονη μουμιοποιημένη σε υπόγειο - Ήταν νεκρή πάνω από ένα χρόνο

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Βόνιτσα: «Μάγεψε» ο Άρης Μουγκοπέτρος με το κλαρίνο του στο πανηγύρι του χωριού

08:29ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι νεκρός»: Ελάχιστες οι ελπίδες για να βρεθεί ο Ισπανός επιχειρηματίας ζωντανός στο Ιόνιο - Κενά στην κατάθεση της σύζυγου του

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ