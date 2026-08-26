Πάτρα: Αγωνία για ηλικιωμένη που αγνοείται για 7η ημέρα - Πάσχει από άνοια

Snapshot Η 81χρονη Γεωργία Κριμπά αγνοείται από τις 20 Αυγούστου και πάσχει από άνοια.

Έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες από τις αρχές και εθελοντές, συμπεριλαμβανομένης χρήσης drone στην περιοχή του ποταμού Μείλιχου.

Η εξαφάνιση συνέβη στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, όπου απομακρύνθηκε από την οικογένειά της κατά τη διάρκεια επίσκεψης.

Έχει ενεργοποιηθεί το Silver Alert για την ανεύρεσή της.

Οι κάτοικοι της περιοχής συμμετέχουν ενεργά κοινοποιώντας πληροφορίες μέσω κοινωνικών δικτύων. Snapshot powered by AI

Κορυφώνεται η αγωνία για την 81χρονη Γεωργία Κριμπά, που εξαφανίστηκε το πρωινό της 20 Αυγούστου και έκτοτε αγνοείται.

Παρά τις εντατικές έρευνες που έχουν γίνει όλες τις προηγούμενες ημέρες, από τις αρχές , αλλά και από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού δεν έχει εντοπιστεί. Μάλιστα χρησιμοποιήθηκε και drone στην ευρύτερη περιοχή του ποταμού Μείλιχου, όπου μπορεί να είχει κινηθεί.

Συγκινητικό πάντως είναι το ενδιαφέρον κατοίκων της περιοχής που από την πρώτη στιγμή κοινοποιούν μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ζητούν πληροφορίες που μπορει να βοηθήσουν τις έρευνες.

Εξαφανίστηκε από την Αγία Σοφία

Η 81χρονη Γεωργία Κριμπά εξαφανίστηκε από την περιοχή της λαϊκής αγοράς στην Αγία Σοφία, όπου βρισκόταν μαζί με μέλη της οικογένειάς της.

Κάποια στιγμή απομακρύνθηκε από τους συγγενείς της και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Για την εξαφάνισή της έχει ενεργοποιηθεί Silver Alert, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η ηλικιωμένη αντιμετωπίζει άνοια.

Με πληροφορίες από tempo24.news

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