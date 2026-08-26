Χανιά: Ανήλικοι παρασύρθηκαν με φουσκωτή βάρκα σε παραλία του Αποκόρωνα

Snapshot Δύο ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών παρασύρθηκαν με φουσκωτή βάρκα σε παραλία του Αποκόρωνα Χανίων.

Το Λιμενικό Σώμα ενεργοποίησε άμεσα επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωσή τους.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περιπολικό όχημα, ταχύπλοο σκάφος και ναυαγοσώστης με σωστική σανίδα.

Οι ανήλικοι βρέθηκαν καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή. Snapshot powered by AI

Δύο ανήλικοι παρασύρθηκαν στη θάλασσα με φουσκωτή βάρκα το απόγευμα της Τρίτης, σε παραλία του Αποκόρωνα Χανίων.

Αφού ενημερώθηκαν οι Αρχές για το περιστατικό, οργανώθηκε επιχείρηση διάσωσης. Σε αυτή, σύμφωνα με το neakriti.gr, συμμετείχαν περιπολικό όχημα του Λιμενικού από ξηράς, ταχύπλοο σκάφος, καθώς και ο ναυαγοσώστης της παραλίας, ο οποίος προσέγγισε τους ανήλικους, ηλικίας 16 και 17 ετών, με τη χρήση σωστικής σανίδας.

Τα παιδιά εντοπίστηκαν καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή.

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