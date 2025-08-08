Διάσωση θρίλερ στη Λήμνο: Πήγαν να σώσουν παιδιά και παρασύρθηκαν στα ανοιχτά από τους ανέμους

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στην παραλία του Πλατύ στη Λήμνο

όταν ανήλικα παιδιά παρασύρθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους στα ανοιχτά με σανίδα SUP.

Η άμεση κινητοποίηση Λιμενικού και Στρατού, με δύο σκάφη και ελικόπτερο Super Puma, απέτρεψε τα χειρότερα, παρά το γεγονός ότι τα παιδιά κατάφεραν, σύμφωνα με μαρτυρίες, να επιστρέψουν μόνα τους στην ακτή.

Όπως αναφέρει το limnoslive.gr, η πραγματική διάσωση αφορούσε δύο ηλικιωμένους, οι οποίοι, στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τα παιδιά, επίταξαν το φουσκωτό σκάφος του ναυαγοσώστη.

Η επιχείρησή τους πήρε απρόβλεπτη τροπή, καθώς ξέμειναν από καύσιμα πριν καν φτάσουν κοντά, με αποτέλεσμα να τους παρασύρουν οι ισχυροί άνεμοι προς τα ανοιχτά.

Ο κίνδυνος ήταν άμεσος και η κινητοποίηση των αρχών αστραπιαία.

Το Λιμενικό Σώμα Μύρινας έριξε στη μάχη δύο περιπολικά σκάφη, ενώ ο Στρατός συντόνισε την απογείωση ελικοπτέρου Super Puma, το οποίο συνέδραμε στον εντοπισμό τους καθώς και ιδιωτικά μέσα.

Η επιχείρηση ήταν απόλυτα συντονισμένη, με τους διασώστες και ιδιώτες να καταφέρνουν μέσα σε λίγα λεπτά να προσεγγίσουν και να περισυλλέξουν τα παιδιά, βάζοντας τέλος στην αγωνία.

