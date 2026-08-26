Μοναστηράκι Βόνιτσας: «Μάγεψε» ο Άρης Μουγκοπέτρος με το κλαρίνο του στο πανηγύρι του χωριού

Snapshot Ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίστηκε με το κλαρίνο του στο πανηγύρι του Μοναστηρακίου Βόνιτσας την Πέμπτη 20 Αυγούστου.

Έπαιξε μουσική μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και ενθουσίασε το κοινό που τον συνόδευσε τραγουδώντας.

Παρουσιάστηκε βίντεο που τον δείχνει να παίζει το τραγούδι «Απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις» του Βασίλη Καρρά.

Ο μουσικός επέστρεψε στις ζωντανές εμφανίσεις περίπου έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων.

Το δημοτικό σχολείο του χωριού ήταν γεμάτο κόσμο που παρακολούθησε την εμφάνιση του Άρη Μουγκοπέτρου και άλλων καλλιτεχνών, όπως ο Θέμης Αδαμαντίδης. Snapshot powered by AI

Στο πανηγύρι που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τις 18 έως τις 20 Αυγούστου στο χωριό Μοναστηράκι στη Βόνιτσα εμφανίστηκε φέτος ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο μουσικός εμφανίστηκε με το κλαρίνο του στη σκηνή του δημοτικού σχολείου του χωριού την Πέμπτη 20 Αυγούστου και έπαιξε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, «μαγεύοντας» το κοινό που τον παρακολουθούσε συνοδεύοντάς τον τραγουδώντας.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο ίδιος ακούγεται να παίζει το «Απορώ αν αισθάνεσαι τύψεις» του Βασίλη Καρρά, με όσους είχαν απομείνει μέχρι το ξημέρωμα να τον ενθαρρύνουν.

Περίπου έναν χρόνο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων, έπειτα από το ατύχημα με κροτίδα σε γλέντι το Πάσχα του 2025, ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στις πίστες και στο κοινό που τον στηρίζει.

Την ίδια μέρα, ο ίδιος έκανε και ανάρτηση στο Instagram, στην οποία φαίνεται το δημοτικό σχολείο ασφυκτικά γεμάτο από κόσμο που περίμενε να ακούσει τόσο τον ίδιο, όσο και τους υπόλοιπους καλλιτέχνες της βραδιάς, μεταξύ των οποίων, και ο Θέμης Αδαμαντίδης.

https://www.instagram.com/p/DcR5EHVjFLP/

Παράλληλα, και σε δεύτερο βίντεο, ο Άρης Μουγκοπέτρος φαίνεται στη σκηνή να παίζει μουσική και πλήθος κόσμου να χορεύει.

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