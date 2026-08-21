Βόνιτσα: Μαχαιρώθηκαν για τα... μάτια μιας γυναίκας στο πανηγύρι του χωριού

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε κατάστημα εστίασης στο Μοναστηράκι Βόνιτσας, κατά τη διάρκεια του πανηγυριού του χωριού.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, ένας άνδρας φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι ένα άτομο, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για ερωτική αντιζηλία ως αιτία του επεισοδίου.

Αμέσως μετά την επίθεση επικράτησε ένταση στον χώρο, με θαμώνες του καταστήματος να επιτίθενται στον φερόμενο ως δράστη.

Στο σημείο επενέβησαν αστυνομικοί που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση για την αστυνόμευση του πανηγυριού, αποκαθιστώντας την τάξη.

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