Ρόδος: «Μου έβαλαν τη σούβλα στον αυχένα και απείλησαν την κόρη μου» – Η απολογία του 63χρονου

Snapshot Ο 63χρονος αρνείται την οικειοθελή συμμετοχή στην κλοπή χρηματοκιβωτίου με περίπου 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες, ισχυριζόμενος ότι εξαναγκάστηκε με απειλές σε βάρος της κόρης του.

Κατά την απολογία του, ανέφερε ότι ένας συγκατηγορούμενός του τον απείλησε με σούβλα μπάρμπεκιου, την οποία έβαλε στον αυχένα του, για να τον αναγκάσει να συνεργαστεί.

Την ώρα της κλοπής, ο 63χρονος βρισκόταν σε κατάστημα στο Φαληράκι με την κόρη του και ισχυρίζεται ότι δεν ενημέρωσε τους δράστες για την παρουσία του θύματος.

Ανακρίτρια και Εισαγγελέας απέρριψαν τους ισχυρισμούς του και αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του μετά την απολογία.

Η κλοπή έγινε το βράδυ της 22ας Ιουνίου 2026 σε σπίτι στο Φαληράκι, όπου παραβιάστηκε η πόρτα και αφαιρέθηκε χρηματοκιβώτιο και φορητός υπολογιστής. Snapshot powered by AI

Μια διαφορετική εκδοχή για την κλοπή χρηματοκιβωτίου με περίπου 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας από σπίτι Βρετανού στο Φαληράκι έδωσε στην Ανακρίτρια Ρόδου ο 63χρονος Βρετανός, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση.

Ο 63χρονος αρνείται τις κατηγορίες της διακεκριμένης κλοπής από κοινού και της εγκληματικής οργάνωσης και υποστηρίζει ότι δεν συμμετείχε οικειοθελώς στην κλοπή, αλλά εξαναγκάστηκε να βοηθήσει τους συγκατηγορουμένους του.

Στο επίκεντρο της απολογίας του, σύμφωνα με πληροφορίες της «δημοκρατικής» βρίσκεται ένας ιδιαίτερα σοβαρός ισχυρισμός: ότι ένας από τους συγκατηγορουμένους του τον απείλησε με σούβλα μπάρμπεκιου, την οποία, όπως υποστηρίζει, έβαλε στον αυχένα του, προειδοποιώντας τον ότι θα κάνει κακό στην κόρη και στον γαμπρό του εάν δεν συνεργαστεί.

Η εκδοχή του, ωστόσο, δεν έγινε δεκτή από Ανακρίτρια και Εισαγγελέα, οι οποίοι μετά την απολογία του αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του.

Η γνωριμία με το θύμα

Σύμφωνα με την απολογία του, ο 63χρονος ζει στη Ρόδο τα τελευταία περίπου δύο χρόνια και διαμένει σε ξενοδοχείο στο Φαληράκι, όπου βρίσκεται και η έδρα της εταιρείας του, που δραστηριοποιείται στις μεταφορές τουριστών.

Στο παρελθόν ζούσε στην Αγγλία μαζί με τη μητέρα του και εργαζόταν ως πωλητής σε εταιρεία εμπορίας μετάλλων. Έχει δύο κόρες και έναν γιο, οι οποίοι ζουν στη Μεγάλη Βρετανία.

Τον 41χρονο συμπατριώτη του, που αποτελεί το θύμα της κλοπής, υποστηρίζει ότι τον γνώρισε μέσω Έλληνα φίλου του την άνοιξη του 2026.

Ο 41χρονος είχε χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της εταιρείας μεταφοράς του και, σύμφωνα με τον 63χρονο, είχε βοηθήσει στον σχεδιασμό της ιστοσελίδας της επιχείρησής του.

Κατά την ίδια αφήγηση, ο 41χρονος τού είχε μιλήσει για την οικονομική του κατάσταση και του είχε προτείνει συναλλαγή ύψους 220.000 ευρώ σε μετρητά, με αντίστοιχη πίστωση σε λίρες σε τραπεζικό λογαριασμό του στην Αγγλία.

Η κουβέντα για τα 150.000 ευρώ

Το ενδιαφέρον σημείο της απολογίας αφορά μια συζήτηση που, σύμφωνα με τον 63χρονο, έγινε σε κατάστημα του Φαληρακίου.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τον Μάρτιο του 2026 βρισκόταν σε κατάστημα με παρέα, ενώ σε διπλανό τραπέζι καθόταν ο 41χρονος.

Δύο ημέρες αργότερα, όπως φέρεται να κατέθεσε, ένας από τους συγκατηγορουμένους του τού είπε ότι είχε ακούσει τον 41χρονο να αναφέρει πως είχε στο σπίτι του 150.000 ευρώ.

Κατά τον ίδιο, λίγες ημέρες αργότερα ο άνδρας αυτός εμφανίστηκε στο διαμέρισμά του και του ανακοίνωσε ότι είχε εντοπίσει πού έμενε ο 41χρονος.

«Μου έβαλε τη σούβλα στον αυχένα»

Η κορύφωση της απολογίας του 63χρονου αφορά όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνέβησαν τον Ιούνιο, λίγο πριν από την κλοπή.

Όπως υποστηρίζει, οι δύο άνδρες που φέρονται να συμμετείχαν στη διάρρηξη επέστρεψαν στη Ρόδο μαζί με τις συντρόφους τους.

Μετά από λίγες ημέρες, ζήτησαν από τον 63χρονο να τους μεταφέρει στο αεροδρόμιο. Οι γυναίκες αναχώρησαν, όμως οι δύο άνδρες ζήτησαν να επιστρέψουν στο ξενοδοχείο.

Την επόμενη ημέρα, σύμφωνα με την απολογία του, του αποκάλυψαν ότι σχεδίαζαν να εισβάλουν στο σπίτι του 41χρονου.

«Τους είπα ότι δεν θέλω να έχω καμία ανάμειξη με αυτό», φέρεται να είπε στην Ανακρίτρια.

Τότε, σύμφωνα με τον ίδιο, ο 36χρονος συγκατηγορούμενός του τον απείλησε με μια σούβλα μπάρμπεκιου.

Όπως περιγράφει, την έβαλε στον αυχένα του και τον προειδοποίησε ότι, εάν δεν τους βοηθούσε, θα έκαναν κακό στην κόρη και στον γαμπρό του.

Οι δύο άνδρες φέρονται ακόμη να του ζήτησαν να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό του και να του είπαν ότι θα επικοινωνούσαν μαζί του όταν θα χρειαζόταν να τους μεταφέρει.

Το βράδυ της κλοπής

Ιδιαίτερη σημασία έχει το βράδυ της 22ας Ιουνίου 2026. Την ώρα που οι δράστες φέρονται να παραβίαζαν την κατοικία του 41χρονου, ο 63χρονος βρισκόταν σε κατάστημα εστίασης στο Φαληράκι μαζί με την κόρη του.

Εκεί, όπως υποστηρίζει, συνάντησε τυχαία το θύμα και τη σύντροφό του. Κατά την απολογία του, δεν είχε ενημερώσει τους συγκατηγορουμένους του ότι βρισκόταν στο ίδιο κατάστημα με τον 41χρονο. Εκείνοι, ωστόσο, φέρεται να τον αντιλήφθηκαν και να του τηλεφώνησαν.

Όπως υποστηρίζει, του ζήτησαν να τους ειδοποιήσει όταν το θύμα θα έφευγε από το κατάστημα και τον απείλησαν ξανά ότι θα κάνουν κακό στην κόρη του.

Περίπου στις 22:00, σύμφωνα με τον ίδιο, τον κάλεσαν και του ζήτησαν να τους συναντήσει σε σημείο στον κεντρικό δρόμο της περιοχής.

Εκεί, όπως αναφέρει, τον οδήγησαν σε άλλο σημείο και τον απείλησαν εκ νέου, ζητώντας του να κάνει ό,τι του έλεγαν.

Ο 63χρονος υποστηρίζει ότι τους μετέφερε πίσω στο σημείο από όπου τους είχε παραλάβει και επέστρεψε στο κατάστημα, χωρίς να ενημερώσει το θύμα για την επικείμενη κλοπή.

Η διάρρηξη και το χρηματοκιβώτιο

Η κλοπή σημειώθηκε το βράδυ της 22ας Ιουνίου στο Φαληράκι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, δύο άνδρες παραβίασαν την εξώπορτα της ισόγειας κατοικίας του 41χρονου και αφαίρεσαν ένα μικρό χρηματοκιβώτιο, στο οποίο υπήρχαν περίπου 100.000 ευρώ και 1.200 λίρες Αγγλίας.

Από την κατοικία αφαιρέθηκε επίσης ένας φορητός υπολογιστής. Ο 41χρονος φέρεται να κρατούσε τα χρήματα στο σπίτι, καθώς σκόπευε να τα χρησιμοποιήσει για την αγορά κατοικίας. Ο 63χρονος υποστηρίζει ότι πληροφορήθηκε την επόμενη ημέρα

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