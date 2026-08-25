Ρόδος: Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραξε 12 κλοπές

Για την υπόθεση συνελήφθησαν μετά από αστυνομική επιχείρηση ένας 32χρονος άνδρας και μία 35χρονη γυναίκα

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Ρόδος: Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραξε 12 κλοπές
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Εξαρθρώθηκε συμμορία στη Ρόδο που φέρεται να διέπραξε 12 κλοπές μέσα σε δίμηνο.
  • Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ηλικίας 32 και 35 ετών, με κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και κλοπές.
  • Οι κλοπές αφορούσαν κυρίως κατοικίες, επιχειρήσεις, ένα φορτηγό και ένα δίκυκλο.
  • Η ομάδα λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και χρησιμοποιούσε παράνομα οχήματα για τις μετακινήσεις της.
  • Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου για περαιτέρω διαδικασίες.
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Στην εξάρθρωση συμμορίας που φέρεται να είχε διαπράξει σειρά κλοπών στη Ρόδο προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, έπειτα από στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες, 24 Αυγούστου, στην ευρύτερη περιοχή του Καρακόνερου.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ένας άνδρας ηλικίας 32 ετών και μία γυναίκα 35 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία, διακεκριμένες κλοπές, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράνομη οπλοκατοχή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον κατά το τελευταίο δίμηνο, είχαν εμπλακεί σε συνολικά 12 περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων οι 11 τετελεσμένες και μία σε απόπειρα.

Ειδικότερα, επτά από τις περιπτώσεις αφορούσαν κλοπές από κατοικίες, τρεις από επιχειρήσεις, μία από Ι.Χ. φορτηγό όχημα, ενώ καταγράφηκε και μία κλοπή δικύκλου.

Κατά την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκαν οι δράστες και διαπιστώθηκε ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να δρούσαν. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, είχαν συγκροτήσει ομάδα με διακριτούς ρόλους και προχωρούσαν σε διαρρήξεις, αφαιρώντας χρήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα.

Για τις μετακινήσεις τους φέρονται να χρησιμοποιούσαν οχήματα τα οποία είτε δεν είχαν μεταβιβαστεί στο όνομά τους είτε είχαν αφαιρεθεί, ενώ στόχευαν κυρίως κατοικίες από τις οποίες απουσίαζαν οι ένοικοι.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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