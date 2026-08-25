Οδηγός ταξί ζήτησε από οικογένεια τουριστών €600 για κούρσα από αεροδρόμιο προς Αθήνα!

Snapshot Συνελήφθη 38χρονος οδηγός ταξί στην Αθήνα μετά από καταγγελία τουριστών για απειλές και απαίτηση χρημάτων.

Ο οδηγός φέρεται να απαίτησε 600 ευρώ για να παραδώσει τις αποσκευές οικογένειας τουριστών από το αεροδρόμιο προς ξενοδοχείο.

Η οικογένεια κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία, η οποία εξέδωσε ένταλμα σύλληψης και προχώρησε στη σύλληψη του οδηγού.

Ερευνάται και δεύτερη καταγγελία για απόπειρα αποκόμισης 800 ευρώ από τον ίδιο οδηγό ταξί. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 38χρονου οδηγού ταξί προχώρησαν αστυνομικοί μετά από καταγγελία τουριστών για απειλές και απαίτηση χρημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός παρέλαβε οικογένεια τουριστών από το αεροδρόμιο και όταν έφτασαν στο ξενοδοχείο τους στην Αθήνα φέρεται να τους απείλησε και να απαίτησε 600 ευρώ, προκειμένου να τους παραδώσει τις αποσκευές τους.

Η οικογένεια κατήγγειλε το περιστατικό στην Αστυνομία. Από την έρευνα των Αρχών ταυτοποιήθηκε ο 38χρονος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Ο άνδρας συνελήφθη σήμερα το πρωί και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν και δεύτερη καταγγελία τουρίστα, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο ίδιος οδηγός επιχείρησε να του αποσπάσει 800 ευρώ.

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