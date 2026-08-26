Προαστιακός: Διακόπηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος λόγω φωτιάς

Snapshot Διακόπηκε η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια / Νέα Πέραμος λόγω πυρκαγιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στον Ασπρόπυργο από τις 09:36.

Η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια / Λουτρόπυργος διακόπηκε επίσης εξαιτίας της φωτιάς.

Η αμαξοστοιχία του δρομολογίου 1307 (Κιάτο / Πειραιάς) σταμάτησε στον Σταθμό Νέας Περάμου.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στις 10:15 και αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων του Προαστιακού. Snapshot powered by AI

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή του Προαστικού στην περιοχή του Ασπροπύργου το πρωί της Τετάρτης με αποτέλεσμα να διακοπεί από τις 09:36 η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια - Νέα Πέραμος.

Η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1307 (Κιάτο - Πειραιάς) παρέμενε στον Σταθμό Νέας Περάμου, ωστόσο η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε στις 10:15, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της εταιρίας.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από τις 09:36 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια- Λουτρόπυργος, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1307 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους και υποκαταστάσεις τμημάτων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Νεότερη Ενημέρωση: Σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ- Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, στις 10:15 αποκαταστάθηκαν η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια- Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια- Λουτρόπυργος.

Αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών».

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