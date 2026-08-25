Διακοπή κυκλοφορίας στη σιδηροδρομική γραμμή Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια λόγω πυρκαγιάς

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από τις 21:19 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος - Άνω Λιόσια και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος - Άνω Λιόσια, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2301 (Κιάτο - Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό Νέας Περάμου, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2303 (Κιάτο – Πειραιάς) παραμένει στον Σταθμό της Κορίνθου.

Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, επηρεάζονται δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών, με καθυστερήσεις και τροποποιήσεις στη διεξαγωγή τους.

Η Hellenic Train ενημερώνει στην ίδια ανακοίνωσή της ότι βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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