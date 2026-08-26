Νάξος: Εντοπίστηκε πτώμα με στολή δύτη και βατραχοπέδιλα
Σε εξέλιξη οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση του πτώματος
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- Εντοπίστηκε πτώμα σε προχωρημένη σήψη με στολή δύτη και βατραχοπέδιλα περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου.
- Το πτώμα περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Νάξου.
- Οι λιμενικές αρχές διεξάγουν τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση του πτώματος.
- Η αναγνώριση του πτώματος δεν είναι δυνατή λόγω της προχωρημένης αλλοίωσης.
Πτώμα σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα.
Το πτώμα περισυνελέγη από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρεται στο λιμάνι της Νάξου.
Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την ταυτοποίηση του πτώματος.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από το λιμενικό σώμα, το πτώμα έφερε στολή δύτη και βατραχοπέδιλα, ενώ η αναγνώρισή του δεν είναι προς το παρόν δυνατή, λόγω της προχωρημένης αλλοίωσης.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
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