Μητσοτάκης: «Τα έργα στη Θεσσαλονίκη δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης»

Η ομιλία του πρωθυπουργού στην εκδήλωση «Εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη - Βόρεια Ελλάδα» 

Παναγιώτης Βελισσάρης

Μητσοτάκης: «Τα έργα στη Θεσσαλονίκη δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης»
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  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε φυσική πύλη εισόδου για την ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια.
  • Η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά και το έργο FlyOver αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την κυκλοφορία και την οδική ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη έως το 2027.
  • Δρομολογούνται σημαντικές επενδύσεις γύρω από την πόλη και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας την τοπική ανάπτυξη.
  • Η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται σε κέντρο καινοτομίας και εκπαίδευσης, με το ΑΠΘ να επενδύει στην εξωστρέφεια και την καινοτομία.
  • Ξεκινούν έργα ύψους 300 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της Εγνατίας Οδού, με στόχο μια πιο σύγχρονη και ασφαλή υποδομή.
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Στα έργα υποδομών που μεταμορφώνουν τη Θεσσαλονίκη, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση «Εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη - Βόρεια Ελλάδα»

«Τα έργα δεν γίνονται για λόγους κομματικής ανταπόδοσης», είπε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως «δεν κόβουμε κορδέλες για να μας ψηφίσουν κάποιοι στο μέλλον», αλλά «το κάνουμε γιατί αυτή είναι η κεντρική υποχρέωση μιας κυβέρνησης να μεριμνά ώστε η ανάπτυξη να φτάνει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας»

Ο ίδιος τόνισε πως «η Θεσσαλονίκη ανακτά το φυσικό της ρόλο ως η πρωτεύουσα των Βαλκανίων συνολικά», για να συμπληρώσει πως «σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων αυτή η γεωπολιτική και οικονομική θέση της Θεσσαλονίκης αποκτά ξεχωριστή σημασία».

Σχολιάζοντας την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε: «Όλοι έχουμε τις προτεραιότητές μας. Το Μετρό Θεσσαλονίκης πέρασε από πολλές τρικυμίες, θα στοιχίσει 2 δισ. ευρώ και καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια».

Ο ίδιος, αναφερόμενος στο κυκλοφοριακό, υπογράμμισε την σημασία του FlyOver, τονίζοντας: «Το κυκλοφοριακό έχει βελτιωθεί όπως κι η οδική ασφάλεια. Τον Μάιο του 2027 θα δώσουμε αυτό το μεγάλο έργο για την αποσυμφόρηση της κίνησης στη Θεσσαλονίκη, το Fly Over» συμπλήρωσε

«Σε ένα περιβάλλον μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η θέση της Θεσσαλονίκης αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Μετατρέπεται σε φυσική πύλη εισόδου για την ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Αυτή είναι μεγάλη προστιθέμενη αξία. Οι δυνατότητες αυτές μπορούν να εκτοξεύσουν την πόλη. Δρομολογούνται πολλές επενδύσεις. Επενδύσεις και γύρω από την περιοχή του λιμανιού» επεσήμανε ακόμη ο πρωθυπουργός.

«Η Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε κέντρο καινοτομίας και εκπαίδευσης. Το ΑΠΘ επενδύει στην εξωστρέφεια και καινοτομία. Η εικόνα αυτού και άλλων κρατικών πανεπιστημίων δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα εκείνη προτού αναλάβουμε τη διακυβέρνηση» συνέχισε.

Για την Εγνατία Οδό είπε ότι ξεκίνησε από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, άλλαξε και αυτήν τη στιγμή ξεκινούν έργα επενδύσεων που θα φτάσουν τα 300 εκατ. ευρώ, »για μία νέα Εγνατία Οδό», πιο σύγχρονη και πιο ασφαλή.

Για τα δημόσια και μη κρατικά πανεπιστήμια

«Η εικόνα των δημόσιων πανεπιστημίων σήμερα στη Θεσσαλονίκη δεν έχει καμία σχέση με τα πανεπιστήμια που υπήρχαν όταν μας εμπιστεύτηκαν οι Έλληνες το 2019 εκεί που υπήρχαν καταλήψεις σήμερα υπάρχουν βιβλιοθήκες», τόνισε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και την απόφαση του ΣτΕ, επεσήμανε: «Και δίπλα σε αυτά, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αυτή η κυβέρνηση έλυσε μια εκκρεμότητα δεκαετιών και όσοι δίνουν μάζες οπισθοφυλακών να γνωρίζουν ότι η πραγματικότητα των μη κρατικών πανεπιστημίων δεν μπορεί πια να αμφισβητηθεί και τα όποια εμπόδια υπάρχουν θα ξεπεραστούν».

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