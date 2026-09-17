ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ: Από την Κρήτη στην Ευρώπη σε ιστορικό ματς

Ο ΟΦΗ ξεκινά (17/09, 19:45, Magenta Sport 2) την ευρωπαϊκή του περιπέτεια στη League Phase του Europa League, υποδεχόμενος τη Χόφενχαϊμ σε ένα παιχνίδι που γράφει ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

Οι Κρητικοί συμμετέχουν για πρώτη φορά σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης και θέλουν να συνδυάσουν αυτή τη σημαντική στιγμή με ένα αποτέλεσμα που θα τους δώσει από νωρίς βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση.

Ο Όμιλος έφτασε μέχρι τη League Phase έχοντας ξεπεράσει με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, την οποία απέκλεισε με συνολικό σκορ 5-0. Παράλληλα, η φετινή παρουσία των Κρητικών έχει συνοδευτεί από εξαιρετικά αποτελέσματα και στις εγχώριες διοργανώσεις. Με το Σούπερ Καπ ήδη στην τροπαιοθήκη, ο ΟΦΗ συνεχίζει σε υψηλές στροφές και στη Super League, έχοντας μάλιστα ως τελευταίο του αποτέλεσμα τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού.

Απέναντί του θα βρεθεί μια ομάδα με σημαντικές παραστάσεις από το γερμανικό πρωτάθλημα. Η Χόφενχαϊμ διαθέτει ποιότητα και εμπειρία και συγκαταλέγεται στις υπολογίσιμες παρουσίες της φετινής διοργάνωσης, έχοντας ως στόχο μια πορεία μέχρι τα προχωρημένα στάδια του Europa League. Το ξεκίνημά της στη Bundesliga δεν ήταν ιδανικό, όμως το τελευταίο διάστημα δείχνει να ανεβάζει ρυθμούς. Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της επικράτησε 2-1 της Στουτγκάρδης εντός έδρας, παίρνοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα που μπορεί να λειτουργήσει ως επιπλέον ώθηση.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο ΟΦΗ δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Μαρινάκη και Κουτσουπιά, ενώ οι Νους και Αποστολάκης αναμένεται να επιστρέψουν στο αρχικό σχήμα. Για τη Χόφενχαϊμ, ο Ίλζερ δεν μπορεί να υπολογίζει στους Πρας και Ασλάνι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα του.