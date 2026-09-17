Αυξήσεις στα κόμιστρα των ταξί: Πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Snapshot Η διαδρομή με ταξί από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας καθορίζεται στα 50 ευρώ, με νυχτερινή χρέωση 65 ευρώ μεταξύ 00:00 και 05:00.

Στη Θεσσαλονίκη, η τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο αυξάνεται από 25 σε 28 ευρώ και η νυχτερινή χρέωση από 35 σε 38 ευρώ.

Η χρέωση για τον χρόνο αναμονής αυξάνεται από 15 σε 20 ευρώ την ώρα.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής θεωρεί την αύξηση σημαντική για τη βιωσιμότητα των επαγγελματιών λόγω του αυξημένου κόστους λειτουργίας.

Το ΣΑΤΑ θα συνεχίσει να πιέζει για ένα σύγχρονο και βιώσιμο πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου στην Αττική. Snapshot powered by AI

Νέα τιμολόγηση στις υπηρεσίες ταξί τίθεται σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ, έπειτα από τις συζητήσεις του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τους εκπροσώπους του κλάδου.

Για την Αθήνα, η σταθερή τιμή της διαδρομής από το αεροδρόμιο προς το κέντρο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Κατά τη νυχτερινή περίοδο, από τις 00:00 έως τις 05:00, η αντίστοιχη χρέωση ανεβαίνει στα 65 ευρώ.

Αλλαγές έρχονται και στη Θεσσαλονίκη. Η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο αυξάνεται από τα 25 στα 28 ευρώ, ενώ τη νύχτα θα διαμορφώνεται στα 38 ευρώ, από 35 ευρώ που ισχύουν σήμερα.

Αύξηση προβλέπεται και στη χρέωση για τον χρόνο αναμονής, η οποία περνά στα 20 ευρώ την ώρα, από 15 ευρώ σήμερα.

Τι λέει το ΣΑΤΑ

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής χαιρέτισε την απόφαση, σημειώνοντας ότι η αναπροσαρμογή ήρθε ύστερα από «επίμονη πίεση» και τεκμηριωμένη εισήγησή του για προσαρμογή των κομίστρων στα σημερινά οικονομικά δεδομένα και στο πραγματικό κόστος λειτουργίας των ταξί.

Όπως αναφέρει, η αλλαγή αποτελεί «σημαντικό βήμα για τη βιωσιμότητα του επαγγελματία ταξί», καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί αισθητά τα έξοδα για καύσιμα, συντήρηση, ασφάλιση, φορολογία και γενικότερα για τη λειτουργία του οχήματος.

Το ΣΑΤΑ επισημαίνει ακόμη ότι η απόφαση αναγνωρίζει την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επαγγελματίες του κλάδου, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι η αναπροσαρμογή των τιμών δεν σημαίνει και το τέλος των διεκδικήσεών του.

Το Συνδικάτο δηλώνει ότι θα συνεχίσει να πιέζει για ένα σύγχρονο και βιώσιμο πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου στην Αττική.