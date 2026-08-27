Εντυπωσιασμένη η επικεφαλής των Βρετανών Συντηρητικών από το ελληνικό success story

«Η Ελλάδα κόβει φόρους, μειώνει το έλλειμμα, προσελκύει επενδύσεις και συνάντησα τον Μητσοτάκη για να δω πώς το έκαναν» - Το μήνυμα της Kemi Badenoch μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό

Παναγιώτης Βελισσάρης

Εντυπωσιασμένη η επικεφαλής των Βρετανών Συντηρητικών από το ελληνικό success story
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  • Η Kemi Badenoch, επικεφαλής των Βρετανών Συντηρητικών, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και εξέφρασε την εντύπωσή της για τα οικονομικά επιτεύγματα της Ελλάδας.
  • Η Ελλάδα έχει μειώσει τους φόρους, το χρέος, προσελκύει επενδύσεις και επέστρεψε σε δημοσιονομικό πλεόνασμα, είπε η Badenoch.
  • Η επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης αποδίδεται στη σκληρή δουλειά ως αντιπολίτευση και στη δημιουργία ισχυρής ομάδας για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.
  • Οι Βρετανοί Συντηρητικοί αναζητούν διδάγματα από κεντροδεξιές κυβερνήσεις που αντιμετώπισαν οικονομικές προκλήσεις και πέτυχαν σταθερότητα.
  • Μετά τις πολιτικές των Εργατικών, η Βρετανία θα χρειαστεί μια οικονομική επανάσταση με ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας.
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Συνάντηση με την επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος της Βρετανίας και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης Kemi Badenoch, είχε χτες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου ανάμεσα σε άλλα συζητήθηκαν τα επιτεύγματα της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας.

Η Kemi Badenoch εμφανίστηκε εντυπωσιασμένη, δίνοντας συγχαρητήρια στον πρωθυπουργό για την υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού προγράμματος της κυβέρνησης, τονίζοντας πως «ενώ πριν από λίγο καιρό η Ελλάδα ήταν συνώνυμο της οικονομικής κρίσης», πλέον «μειώνει τους φόρους, μειώνει το χρέος, προσελκύει επενδύσεις και έχει επιστρέψει στο δημοσιονομικό πλεόνασμα».

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της στο Instagram, η ίδια συνάντησε τον κ. Μητσοτάκη για να αντλήσει διδάγματα από το ελληνικό success story. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νίκησε μια αποτυχημένη αριστερή κυβέρνηση επειδή έκανε τη σκληρή δουλειά ως αντιπολίτευση και δημιούργησε μια ισχυρή ομάδα γύρω του για να υλοποιήσει ένα σωστό σχέδιο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Kemi Badenoch.

https://www.instagram.com/p/Dcggjkyld4y/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το μήνυμα της Kemi Badenoch μετά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Το μήνυμα της αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Βρετανίας για τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη:

Πριν από λίγο καιρό, η Ελλάδα ήταν συνώνυμο της οικονομικής κρίσης. Σήμερα μειώνει τους φόρους, μειώνει το χρέος, προσελκύει επενδύσεις και έχει επιστρέψει στο δημοσιονομικό πλεόνασμα. Έτσι, συνάντησα σήμερα τον Έλληνα πρωθυπουργό για να μάθω πώς τα κατάφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νίκησε μια αποτυχημένη αριστερή κυβέρνηση επειδή έκανε τη σκληρή δουλειά ως αντιπολίτευση και δημιούργησε μια ισχυρή ομάδα γύρω του για να υλοποιήσει ένα σωστό σχέδιο.

Οι συντηρητικοί μαθαίνουν από κεντροδεξιές κυβερνήσεις που αντιμετώπισαν δύσκολες οικονομικές πραγματικότητες και πέτυχαν… διότι, αφού οι Εργατικοί ολοκληρώσουν την αύξηση των φόρων, την απομάκρυνση των επενδύσεων και τη φτώχεια της Βρετανίας, θα χρειαστούμε κάτι περισσότερο από μια αλλαγή κυβέρνησης. Θα χρειαστούμε μια οικονομική επανάσταση που θα υποστηρίζεται από ένα σχέδιο για να ξαναβάλουμε τη Βρετανία σε λειτουργία.

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