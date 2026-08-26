Μητσοτάκης: Συνάντηση με την αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου

Τι συζήτησαν ο Έλληνας πρωθυπουργός και η αρχηγός των Συντηρητικών της Βρετανίας - Τα εύσημα για την οικονομία και τις μεταρρυθμίσεις

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Μητσοτάκης: Συνάντηση με την αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα συνάντηση με την επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος και Αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ηνωμένου Βασιλείου, Κέμι Μπάντενοχ.

Οι δύο πλευρές προχώρησαν σε συνολική επισκόπηση των στενών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, εστιάζοντας ιδιαίτερα στα ζητήματα της ενέργειας. Την ίδια ώρα, ψηλά στην ατζέντα βρέθηκε η ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, ενώ υπήρξε ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων για τις διεθνείς προκλήσεις, με επίκεντρο την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά της, η Κεμι Μπάντενοχ συνεχάρη την ελληνική κυβέρνηση για την πορεία του μεταρρυθμιστικού της προγράμματος. Τονίσθηκε ότι η εφαρμογή των συγκεκριμένων πολιτικών πέτυχε να τονώσει την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, διατηρώντας σταθερή την τάση αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους.

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