Μητσοτάκης: 8.500 δικαιούχοι συντάξεων χηρείας θα δουν σημαντικές αυξήσεις

Snapshot Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας.

Περίπου 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις στις συντάξεις τους, επανερχόμενες στα επίπεδα πριν τις περικοπές.

Περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ποσά.

Οι 122.000 συνταξιούχοι με δύο εθνικές συντάξεις θα διατηρήσουν κανονικά και τις δύο συντάξεις τους.

Η καταβολή των νέων συντάξεων θα ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή. Snapshot powered by AI

«Στις 3 Ιουλίου είχα ανακοινώσει τη νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χηρείας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων». Αυτό τονίζει, μεταξύ άλλων, σε σημερινή του ανάρτηση ο πρωθυπουργός.

Όπως συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν».

«Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ. Ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά», διευκρίνισε ο πρωθυπουργός.

Και κατέληξε: «Ένα πρόβλημα, λοιπόν, που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται, τώρα, οριστικά, αποκαθιστώντας μία μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε!»

Διαβάστε επίσης