Σε Θεσσαλονίκη και Δυτική Μακεδονία ο Μητσοτάκης – Οι σταθμοί της διήμερης περιοδείας

Στη Θεσσαλονίκη και τη Δυτική Μακεδονία μεταβαίνει την Πέμπτη και την Παρασκευή, 27 και 28 Αυγούστου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενόψει και της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η διήμερη περιοδεία του πρωθυπουργού ξεκινά την Πέμπτη από τη Θεσσαλονίκη, όπου στις 9:30 θα μιλήσει στην τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του Μετρό προς την Καλαμαριά, στον σταθμό «Μίκρα».

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με βουλευτές Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, καθώς και με βουλευτές Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.

Στις 12:00 θα μιλήσει σε εκδήλωση με θέμα «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Βόρεια Ελλάδα», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη θα συνεχιστεί με διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και με δημάρχους από την Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και τη Δυτική Μακεδονία.

Οι επαφές αυτές πραγματοποιούνται ενόψει της 90ής ΔΕΘ, με την περιφερειακή ανάπτυξη και τα ζητήματα της Βόρειας Ελλάδας να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Το βράδυ της Πέμπτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Φλώρινα.

Στη Φλώρινα και την Κοζάνη την ΠαρασκευήΤο πρωί της Παρασκευής, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της Tottis Foods International στη Βιομηχανική Περιοχή Φλώρινας, τη δημοτική επιχείρηση «Ξινό Νερό» και την επιχείρηση τυροκομικών προϊόντων «Γκρέκα».

Το μεσημέρι θα μεταβεί στην Πτολεμαΐδα, όπου θα επισκεφθεί την επένδυση της Wonderplant. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσκεψη στη μονάδα ΣΗΘΥΑ της ΔΕΗ στην Καρδιά Πτολεμαΐδας και στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης.

Η διήμερη περιοδεία του πρωθυπουργού θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Παρασκευής στην Κοζάνη, όπου στις 18:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες.