Τσίπρας: «Είμαι εδώ για να ενώσω την κεντροαριστερά – Θα κάνω τον βουδιστή μοναχό στα χτυπήματα κάτω

Snapshot Ο Αλέξης Τσίπρας επιδιώκει την ενότητα της προοδευτικής παράταξης και της κεντροαριστεράς, αποφεύγοντας να απαντά σε προσωπικές επιθέσεις.

Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασιών με όλες τις δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις για τη συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης με ριζοσπαστικό αλλά ρεαλιστικό πρόγραμμα.

Εκφράζει προβληματισμό για τα αποτελέσματα του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, ειδικά σχετικά με το ζήτημα του τηλεπικοινωνιακού καλωδίου και την υποστήριξη στο διεθνές δίκαιο.

Κριτικάρει την κυβέρνηση για την ανεπαρκή αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης στη στέγη και προτείνει αξιοποίηση δημόσιας γης για κοινωνική κατοικία, καθώς και περιορισμούς σε Airbnb και Golden Visa.

Τονίζει την ανάγκη για προστασία και αύξηση των χώρων πρασίνου στην Αθήνα, ενώ υποστηρίζει ρυθμιστικό έλεγχο στη βραχυχρόνια μίσθωση χωρίς μείωση του τουρισμού, καθώς και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην αυτοδιοίκηση μέσω δημοτικών κοινοτήτων και συμμετοχικού προϋπολογισμού. Snapshot powered by AI

Τον στόχο του όχι να διχάσει, αλλά να ενώσει την προοδευτική παράταξη και την κεντροαριστερά εξέφρασε, μιλώντας στο συνέδριο του Βήματος, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν θα απαντά σε όσα χτυπήματα δέχεται «ακόμη και κάτω από τη μέση».

Όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, με δόση χιούμορ στο τελευταίο μέρος της συνέντευξής του στη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη, «δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη αλλά για να την ενώσω. Να ενώσω την κεντροαριστερά. Γι’ αυτό και όσες βολές και αν δεχτώ ακόμη και κάτω από τη μέση θα κάνω τον βουδιστή μοναχό και δεν θα απαντώ. Δεν είπα τον Αγιορείτη καλόγερο, είπα τον βουδιστή μοναχό, ελπίζω να το εκτιμήσατε αυτό!».

Σημείωσε μάλιστα ότι «η κυβέρνηση που θα επιδιώξω να σχηματίσω, εάν ο ελληνικός λαός με τιμήσει με την ψήφο του, θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση με ένα ριζοσπαστικό, αλλά ρεαλιστικό εναλλακτικό σχέδιο από αυτό που εφαρμόζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το δεξιό, το νεοφιλελεύθερο, πολλές φορές στα όρια της υποτίμησης των αναγκών της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας».

Ως προς τις πιθανές συνεργασίες, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ άφησε ανοιχτή την πόρτα προς το σύνολο των δυνάμεων του προοδευτικού χώρου. «Με ποιους; Με όλες τις δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις που θα συμμεριστούν αυτή την ανάγκη και θα θελήσουν να μπουν στη συζήτηση στη βάση του προγράμματός μας, αν είμαστε πρώτο κόμμα, για να συγκροτήσουμε αυτή την προοπτική εναλλακτικής διακυβέρνησης», ανέφερε.

Προβληματισμός για τις ΗΠΑ και αιχμές για το καλώδιο

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας – Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνοντας ότι το κρίσιμο δεν είναι απλώς η πραγματοποίησή του, αλλά τα συγκεκριμένα αποτελέσματα για τη χώρα.

«Είναι καλό πράγμα ο στρατηγικός διάλογος. Είναι ο 6ος γύρος στρατηγικού διαλόγου, με τη διαφορά ίσως ότι τότε αυτός ο διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών γέννησε τον East Med, ο οποίος αργότερα πήγε στις καλένδες, και σήμερα το ζητούμενο δεν είναι αν συζητάμε, αν διεξάγουμε στρατηγικό διάλογο, αλλά ποια είναι τα αποτελέσματά του», είπε.

Αναφερόμενος στις πρώτες δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του, έκανε λόγο για τοποθετήσεις που «προξενούν προβληματισμό», με ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα του καλωδίου.

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι, με βάση τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν υπάρχει υποχρέωση μιας χώρας να ζητήσει άδεια άλλου κράτους για την πόντιση τηλεπικοινωνιακού καλωδίου, ακόμη και εάν αυτό περνούσε από την υφαλοκρηπίδα του.

«Άκουσα από τον υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών να λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες, και θα τα συζητήσουμε κατ’ ιδίαν. Περίπου μου φάνηκε σαν “λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση”», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το ζητούμενο από τέτοιου είδους επισκέψεις «δεν είναι μονάχα οι φωτογραφίες και οι ωραίες ομιλίες», αλλά το τι πραγματικά κερδίζει η Ελλάδα. «Μακάρι να πέφτω έξω, αλλά φοβάμαι ότι αυτοί που θα κερδίσουν είναι οι ΗΠΑ που μάλλον επιδιώκουν την αγορά νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων από την Ελλάδα», είπε, προσθέτοντας ότι θα περίμενε «μια ουσιαστική δήλωση στήριξης του διεθνούς δικαίου» και του δικαιώματος της χώρας να υπερασπίζεται τα συμφέροντά της.

«Το πνεύμα της Πνύκας δεν συνάδει με το δίκαιο του ισχυρού»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε και στην ομιλία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Πνύκα, υπογραμμίζοντας τον ιδιαίτερο συμβολισμό του χώρου.

Θύμισε ότι στο παρελθόν είχε προσκαλέσει τον Εμανουέλ Μακρόν να μιλήσει στην Πνύκα, ενώ ο Μπαράκ Ομπάμα είχε τελικά επιλέξει, για λόγους ασφαλείας, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

«Η Ελλάδα είναι η γενέτειρα της δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε, και η δημοκρατία απειλείται από την άνοδο της ακροδεξιάς και από μια ακραία λογική, ακραία αντίληψη, για το “δίκαιο του ισχυρού”. Νομίζω ότι το πνεύμα της Πνύκας δεν συνάδει με την αντίληψη του “δίκαιου του ισχυρού”», τόνισε.

Χαρακτήρισε μάλιστα «τολμηρή» και «παρακινδυνευμένη» την επιλογή της κυβέρνησης, με δεδομένες, όπως είπε, τοποθετήσεις του κινήματος MAGA και του σημερινού προέδρου των ΗΠΑ για ζητήματα δημοκρατίας.

«Δεν συνάδει η δημοκρατία με την είσοδο στο Καπιτώλιο», είπε, προσθέτοντας ότι εφόσον ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κινηθεί αυστηρά στον θεσμικό του ρόλο δεν θα υπάρχει ζήτημα. «Αν όμως συμβεί το αντίθετο, νομίζω ότι είναι μια τολμηρή επιλογή της κυβέρνησης που θα τη χρεωθεί», συμπλήρωσε.

Στέγη: «Μετά από επτά χρόνια ο Μητσοτάκης έχει… ιδέες»

Εκτενή αναφορά έκανε ο Αλέξης Τσίπρας και στη στεγαστική κρίση, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως ανέφερε, από τα 36 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης μόλις 1 δισ. κατευθύνθηκε στη στέγη, χωρίς, κατά τον ίδιο, να έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα ούτε μία νέα κατοικία.

Παρέπεμψε παράλληλα στο παράδειγμα της Πορτογαλίας, η οποία, όπως είπε, διέθεσε το 14% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη στέγη και κατασκεύασε 26.000 νέες κατοικίες.

«Όταν κυβερνάς επτά χρόνια και έχουν περάσει από τα χέρια σου 36 δισεκατομμύρια, και δεν έχει υπάρξει ούτε μία νέα κατοικία, και δεν έχεις κάνει τίποτα με το Airbnb, και δεν έχεις κάνει τίποτα με την προσπάθεια να αξιοποιήσεις τις ανενεργές κατοικίες [...] και έρχεσαι μετά από επτά χρόνια να μας πεις “έχω μια ωραία ιδέα”», σχολίασε.

Κατά τον Αλέξη Τσίπρα, το στεγαστικό πρόβλημα οφείλεται σήμερα σε μεγάλο βαθμό στον συνδυασμό υψηλής ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς κατοικιών.

Δημόσια γη για κοινωνική κατοικία – Περιορισμοί σε Airbnb και Golden Visa

Ως βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης πρότεινε την αξιοποίηση της δημόσιας γης μέσω κοινωνικής αντιπαροχής.

«Σε δημόσια γη, να δοθεί με ένα εύλογο κέρδος για κάποιους εργολάβους η δυνατότητα να χτίσουν σπίτια. Η γη θα ανήκει στο Δημόσιο, θα αξιοποιήσουν και θα βγάλουν κέρδος, αλλά θα μείνει και ένα σημαντικό οικιστικό απόθεμα, προκειμένου να δοθεί προσιτή κοινωνική κατοικία», είπε.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ παρεμβάσεων στις ανενεργές κατοικίες, στη βραχυχρόνια μίσθωση και στη Golden Visa, υποστηρίζοντας ότι η τελευταία πρέπει να αποσυνδεθεί από την κατοικία, καθώς μειώνει την προσφορά ακινήτων.

Στο πεδίο του πολεοδομικού σχεδιασμού, αναφέρθηκε ακόμη στην ιδέα ολοκληρωμένων αναπλάσεων, ώστε ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα να μπορούν να μετατρέπονται σε χώρους πρασίνου, με αύξηση του συντελεστή δόμησης και ανάπτυξη της κατοικίας καθ’ ύψος σε περιοχές όπου αυτό είναι εφικτό.

«Χαιρόμαστε περισσότερο τα Mall παρά το Πεδίον του Άρεως»

Ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε τη δραματική έλλειψη πρασίνου μία από τις βασικές παθογένειες της Αθήνας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για πρόβλημα που έχει τις ρίζες του αρκετές δεκαετίες πίσω και δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στις σημερινές ή τις αμέσως προηγούμενες δημοτικές αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, στην Αθήνα αντιστοιχούν μόλις 6,6 τετραγωνικά μέτρα αδόμητου πράσινου χώρου ανά κάτοικο, έναντι 36 στο Παρίσι και 27 στη Μαδρίτη.

«Είμαστε τελευταίοι από τις 26 πρωτεύουσες της Ευρώπης σε χώρο πρασίνου για τους πολίτες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προστασίας όσων ελεύθερων χώρων έχουν απομείνει.

Έθεσε παράλληλα ζήτημα αντίληψης γύρω από τον δημόσιο χώρο. «Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη οι πολίτες χαίρονται τον δημόσιο χώρο. Στην Ελλάδα μάλλον πρέπει να έχει κάποια εμπορευματική χρήση για να τον χαρούμε. Χαιρόμαστε πιο πολύ τα Mall παρά το Πεδίον του Άρεως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ρυθμιστικός έλεγχος στα Airbnb χωρίς να πληγεί ο τουρισμός

Για τον τουρισμό, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ξεκαθάρισε ότι το ζητούμενο δεν είναι η μείωση των τουριστικών ροών, αλλά η δημιουργία υποδομών που θα επιτρέπουν στην πόλη να αντέξει την αυξημένη ζήτηση χωρίς να επιβαρύνεται η καθημερινότητα των κατοίκων.

«Δεν θα έλεγα ότι θέλουμε λιγότερους τουρίστες. Θέλουμε καλύτερες υποδομές ώστε η παρουσία τους και για τους ίδιους και για εμάς που μένουμε στην πόλη να είναι αρμονική», είπε.

Τάχθηκε παράλληλα υπέρ ενός ρυθμιστικού ελέγχου στη χρήση των Airbnb, διευκρινίζοντας ότι το πρόβλημα δεν αφορά τον ιδιώτη που διαθέτει ένα δεύτερο ακίνητο, αλλά κυρίως μεγάλες εταιρείες που αγοράζουν μαζικά κατοικίες και, όπως υποστήριξε, συμβάλλουν στην άνοδο των τιμών.

Συμμετοχικός προϋπολογισμός και ενίσχυση των δημοτικών κοινοτήτων

Αναφερόμενος στην αυτοδιοίκηση, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ως στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων.

«Το όραμά μου για την αυτοδιοίκηση είναι να ξανασυστήσουμε την έννοια των δημοτικών κοινοτήτων, την έννοια της συμμετοχής, την έννοια του συμμετοχικού προϋπολογισμού, οι πολίτες να λαμβάνουν μέρος στη λήψη των αποφάσεων», σημείωσε.

«Mega projects χωρίς καθυστερήσεις και εκατομμύρια σε αποζημιώσεις»

Τέλος, υπεραμύνθηκε της ανάγκης για μεγάλα έργα υποδομής, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτά πρέπει να ολοκληρώνονται εγκαίρως και χωρίς υπέρογκες επιβαρύνσεις για το Δημόσιο από καθυστερήσεις και απαιτήσεις εργολάβων.

Έφερε ως παράδειγμα το μετρό Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διάρκεια της δικής του διακυβέρνησης η πρόοδος του έργου ανέβηκε μέσα σε τρία χρόνια από το 30% στο 80%.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην επιλογή της κυβέρνησης να μην τεθεί νωρίτερα σε λειτουργία το μετρό χωρίς τον σταθμό Βενιζέλου, υποστηρίζοντας ότι αυτό επέφερε επιπλέον ταλαιπωρία και κυκλοφοριακό κόστος για τους Θεσσαλονικείς.

Αναφέρθηκε επίσης στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων επί της κυβέρνησής του και στις απαιτήσεις αποζημιώσεων εργολάβων εξαιτίας καθυστερήσεων.

«Έχουμε φτάσει πάνω από 1 δισ. σε claims», ανέφερε, για να καταλήξει ότι «τα mega projects είναι απαραίτητα, είναι αναγκαία. Όμως πρέπει να γίνονται στην ώρα τους και κυρίως να υπάρχει και η πρόνοια για το πώς αξιοποιείς ένα έργο αφού το κατασκευάσεις».

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