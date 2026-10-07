Τελεσίγραφο ΣΥΡΙΖΑ σε Φάμελλο, Γεροβασίλη και άλλους 10 ανεξάρτητους βουλευτές: Παραδώστε τις έδρες

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ απαιτεί από 12 ανεξάρτητους βουλευτές, μεταξύ των οποίων ο Σωκράτης Φάμελλος και η Όλγα Γεροβασίλη, να παραδώσουν τις έδρες τους ή να συγκροτήσουν νέα Κοινοβουλευτική Ομάδα μέχρι τις 14 Οκτωβρίου.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο ΣΥΡΙΖΑ προειδοποιεί για καταγγελίες και χαρακτηρίζει ως «κλεπταποδόχους» κόμματα που θα δεχτούν αυτούς τους βουλευτές χωρίς να έχουν παραιτηθεί από τις έδρες τους.

Η απειλή αφορά κυρίως την ΕΛΑΣ και ενδεχομένως το ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση που δεχτούν ενεργούς βουλευτές χωρίς παραίτηση από την έδρα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανένταξης των βουλευτών στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα εφόσον το επιθυμήσουν.

Το κόμμα διαχωρίζει τη στάση του απέναντι στους 12 ανεξάρτητους βουλευτές από προηγούμενες διασπάσεις και αποχωρήσεις προς άλλα κόμματα όπως η ΝΕΑΡ και το Κίνημα Δημοκρατίας. Snapshot powered by AI

Διορία μέχρι την επόμενη Τετάρτη, ώστε να επιστρέψουν τις έδρες τους στο κόμμα, δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με πληροφορίες, στους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν προκειμένου να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθαρίζουν μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι η υπομονή του κόμματος εξαντλείται και προαναγγέλλουν ότι μέχρι την επόμενη Τετάρτη 14/10 οι συγκεκριμένοι βουλευτές οφείλουν είτε να αποκτήσουν νέα κομματική ένταξη συγκροτώντας νέα ΚΟ, είτε να παραδώσουν τις έδρες τους στον ΣΥΡΙΖΑ.

Σε διαφορετική περίπτωση μάλιστα, προειδοποιούν ότι την επόμενη εβδομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει επισήμως σε συγκεκριμένες καταγγελίες, υπενθυμίζοντας μεταξύ άλλων τη στάση που τήρησαν οι ίδιοι κατά βουλευτών που είχαν ανεξαρτητοποιηθεί σε προηγούμενες διασπάσεις, όπως με τη δημιουργία της ΝΕΑΡ ή την αποπομπή του πρώην προέδρου του κόμματος Στέφανου Κασσελάκη.

Οι ίδιες πηγές μάλιστα καταγράφουν συνολικά 12 ανεξάρτητους βουλευτές, θέτοντας μάλιστα ως «πρώτο», τον πρώην πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο.

Στο «στόχαστρο» της Κουμουνδούρου τίθενται επίσης οι:

Όλγα Γεροβασίλη

Καλλιόπη Βέττα

Γιώργος Γαβρήλος

Μίλτος Ζαμπάρας

Διονύσης Καλαματιανός

Μαρίνα Κοντοτόλη

Χάρης Μαμουλάκης

Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Πόπη Τσαπανίδου

Γιώργος Ψυχογιός

Παράλληλα ξεκαθαρίζουν ότι οποιοδήποτε άλλο κόμμα, τους δεχτεί στις τάξεις του χωρίς πρώτα να έχουν παραιτηθεί από τις έδρες τους, θα καταγγελθούν από τον ΣΥΡΙΖΑ ως «κλεπταποδόχοι». Η αναφορά ερμηνεύεται ότι απευθύνεται κατά κύριο λόγο στην ΕΛΑΣ σε περίπτωση που υπαναχωρήσει από την εκπεφρεσμένη θέση ότι δε θα δεχτεί εν ενεργεία βουλευτές χωρίς να έχουν παραιτηθεί από την έδρα τους, ωστόσο θα επεκταθεί και στο ΠΑΣΟΚ εάν δεχτεί στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα κάποιον από τους παραπάνω.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Κουμουνδούρου δεν κλείνει οριστικά την πόρτα στους παραπάνω βουλευτές, καθώς στελέχη της ξεκαθαρίζουν ότι οι πόρτες δεν είναι οριστικά κλειστές σε περίπτωση που κάποιοι επιθυμούν να επανενταχτούν στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνεται ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαχωρίζουν τους 12 ανεξάρτητους βουλευτές, από όσους αποχώρησαν σε προηγούμενες διασπάσεις, εντασσόμενοι σε άλλα κόμματα όπως η ΝΕΑΡ ή το Κίνημα Δημοκρατίας (μετέπειτα «Δημοκράτες»).

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