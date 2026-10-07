«Έκπληξη» με Δούκα και Σπίρτζη στο φεστιβάλ της «Αυγής» και του «105,5 Στο Κόκκινο»

Snapshot Στο φεστιβάλ της Αυγής και του 105,5 Στο Κόκκινο συμμετέχουν πολιτικά πρόσωπα πέραν του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Χρήστος Σπίρτζης.

Το φεστιβάλ περιλαμβάνει πολιτικά τραπέζια για θέματα όπως το κράτος δικαίου, η ελευθερία του Τύπου και το στεγαστικό πρόβλημα.

Η διοργάνωση στοχεύει σε πολιτικό και κοινωνικό άνοιγμα και νέα εικόνα για την Αυγή και το Κόκκινο, με βελτιωμένες εργασιακές συνθήκες και δράσεις εξωστρέφειας.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα συνδυάζει μουσικές συναυλίες και stand up comedy με παραγωγούς τοπικών προϊόντων, ενισχύοντας το πολιτιστικό στοιχείο της διοργάνωσης.

Το φεστιβάλ αντιμετωπίζεται ως αφετηρία για μια νέα περίοδο εξωστρέφειας του ΣΥΡΙΖΑ και των μέσων ενημέρωσης που το στηρίζουν. Snapshot powered by AI

Πολιτικό ενδιαφέρον αποκτά το διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του 105,5 Στο Κόκκινο, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στην πλατεία Κουμουνδούρου, καθώς στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και πρόσωπα με πολιτική αναφορά πέραν του ΣΥΡΙΖΑ.

Ιδιαίτερα ξεχωρίζουν οι παρουσίες του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Χρήστου Σπίρτζη. Ο Χρήστος Σπίρτζης θα συμμετάσχει το Σάββατο στο πολιτικό τραπέζι για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, μαζί με τον Κώστα Αρβανίτη, τον Μάκη Διώγο και τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη.

Τη δεύτερη ημέρα, στο τραπέζι για το στεγαστικό, θα συμμετάσχουν η Έλενα Κουντουρά, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Λάζαρος Καραούλης και ο Νίκος Παππάς. Οι δύο αυτές παρουσίες, του Χάρη Δούκα και του Χρήστου Σπίρτζη, προσδίδουν ευρύτερο πολιτικό χαρακτήρα στη διοργάνωση, η οποία παρουσιάζεται από την Κουμουνδούρου ως μέρος της προσπάθειας πολιτικού και κοινωνικού ανοίγματος.

Μιλώντας στο σημερινό briefing πολιτικών συντακτών, ο γραμματέας Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος, παρουσιάζοντας το φεστιβάλ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αλλαγή εικόνας της Αυγής και του «Στο Κόκκινο» σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

«Πέρσι τέτοιες μέρες οι εργαζόμενοι ήταν από κάτω να διαμαρτύρονται για τις μη καταβολές δεδουλευμένων. Πλέον έχουμε εξοφλήσει το σύνολο των εργαζομένων, έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα στα social media, έχουμε ανθρώπους που θεωρούν θετικό και θελκτικό περιβάλλον την εργασία στο Κόκκινο, όπως ο Γιώργος Μητσικώστας», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, «πλέον μπορούμε να έχουμε και δράσεις εξωστρέφειας», ενώ έδωσε και το πολιτιστικό στίγμα της διοργάνωσης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Αριστερά χωρίς πολιτισμό δεν υπάρχει».

Παράλληλα, το μήνυμα που εκπέμπεται για την επόμενη ημέρα των δύο μέσων είναι ότι «αφήνουμε πίσω ό,τι μας τραυμάτισε ως μέσα», με τον Γιάννη Μπουλέκο να σημειώνει πως «στο παρελθόν βρίσκονται άλλωστε και αυτοί που τα προκάλεσαν». Όπως ανέφερε, η Αυγή και το Κόκκινο θέλουν να βρίσκονται «δίπλα σε κάθε πολίτη, στις κοινωνικές ομάδες που δεν βρίσκουν την ευκαιρία της δημόσιας παρέμβασης».

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Νίκος Παππάς είπε ότι στην Κουμουνδούρου υπάρχει πλέον «ένα μικρό χαμόγελο», καθώς, όπως ανέφερε, «όταν ξεκινήσαμε στις 18 Ιουλίου είχαμε θέσει πολύ ψηλά τον πήχη και τώρα βλέπουμε να τον φτάνουμε», προσθέτοντας ότι «τα κέρδη που κατάφερε να έχει η Αυγή επιστρέφουν στην κοινωνία».

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Το φεστιβάλ συνδυάζει το πολιτικό σκέλος με συναυλίες και stand-up, στο πλαίσιο του ευρύτερου πολιτικού και πολιτιστικού ανοίγματος που επιδιώκουν οι διοργανωτές. Όπως έχει ανακοινώσει η Αυγή, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου θα εμφανιστούν ο Papazo με guest την Πέννυ Μπαλτατζή και το συγκρότημα Θυγατέρες με guest τον Tiny Jackal. Ανακοινώθηκε επίσης ότι η πρώτη μέρα θα κλείσει με συναυλία των Θραξ Πανκc.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει stand-up comedy από τον Πάρι Ρούπο και συναυλίες με τον Haig Yazjian, τον Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη.

Στον χώρο θα λειτουργεί επίσης ξεχωριστή ενότητα με παραγωγούς προϊόντων από ολόκληρη τη χώρα, υπό τον τίτλο «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων».

Η διοργάνωση εντάσσεται, σύμφωνα με την Αυγή, σε έναν σχεδιασμό πολιτικού και πολιτιστικού ανοίγματος που δεν περιορίζεται στο οργανωμένο ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ, με το φεστιβάλ να αντιμετωπίζεται ως αφετηρία μιας νέας περιόδου εξωστρέφειας για το κόμμα και τα δύο μέσα.

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