«Έκπληξη» με Δούκα και Σπίρτζη στο φεστιβάλ της «Αυγής» και του «105,5 Στο Κόκκινο»

Ποιοι καλλιτέχνες θα λάβουν μέρος

Αντώνης Ρηγόπουλος

«Έκπληξη» με Δούκα και Σπίρτζη στο φεστιβάλ της «Αυγής» και του «105,5 Στο Κόκκινο»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στο φεστιβάλ της Αυγής και του 105,5 Στο Κόκκινο συμμετέχουν πολιτικά πρόσωπα πέραν του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και ο Χρήστος Σπίρτζης.
  • Το φεστιβάλ περιλαμβάνει πολιτικά τραπέζια για θέματα όπως το κράτος δικαίου, η ελευθερία του Τύπου και το στεγαστικό πρόβλημα.
  • Η διοργάνωση στοχεύει σε πολιτικό και κοινωνικό άνοιγμα και νέα εικόνα για την Αυγή και το Κόκκινο, με βελτιωμένες εργασιακές συνθήκες και δράσεις εξωστρέφειας.
  • Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα συνδυάζει μουσικές συναυλίες και stand up comedy με παραγωγούς τοπικών προϊόντων, ενισχύοντας το πολιτιστικό στοιχείο της διοργάνωσης.
  • Το φεστιβάλ αντιμετωπίζεται ως αφετηρία για μια νέα περίοδο εξωστρέφειας του ΣΥΡΙΖΑ και των μέσων ενημέρωσης που το στηρίζουν.
Snapshot powered by AI

Πολιτικό ενδιαφέρον αποκτά το διήμερο φεστιβάλ της Αυγής και του 105,5 Στο Κόκκινο, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στην πλατεία Κουμουνδούρου, καθώς στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και πρόσωπα με πολιτική αναφορά πέραν του ΣΥΡΙΖΑ.

Ιδιαίτερα ξεχωρίζουν οι παρουσίες του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του Χρήστου Σπίρτζη. Ο Χρήστος Σπίρτζης θα συμμετάσχει το Σάββατο στο πολιτικό τραπέζι για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του Τύπου, μαζί με τον Κώστα Αρβανίτη, τον Μάκη Διώγο και τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη.

Τη δεύτερη ημέρα, στο τραπέζι για το στεγαστικό, θα συμμετάσχουν η Έλενα Κουντουρά, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο Λάζαρος Καραούλης και ο Νίκος Παππάς. Οι δύο αυτές παρουσίες, του Χάρη Δούκα και του Χρήστου Σπίρτζη, προσδίδουν ευρύτερο πολιτικό χαρακτήρα στη διοργάνωση, η οποία παρουσιάζεται από την Κουμουνδούρου ως μέρος της προσπάθειας πολιτικού και κοινωνικού ανοίγματος.

Μιλώντας στο σημερινό briefing πολιτικών συντακτών, ο γραμματέας Οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπουλέκος, παρουσιάζοντας το φεστιβάλ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αλλαγή εικόνας της Αυγής και του «Στο Κόκκινο» σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

«Πέρσι τέτοιες μέρες οι εργαζόμενοι ήταν από κάτω να διαμαρτύρονται για τις μη καταβολές δεδουλευμένων. Πλέον έχουμε εξοφλήσει το σύνολο των εργαζομένων, έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα στα social media, έχουμε ανθρώπους που θεωρούν θετικό και θελκτικό περιβάλλον την εργασία στο Κόκκινο, όπως ο Γιώργος Μητσικώστας», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, «πλέον μπορούμε να έχουμε και δράσεις εξωστρέφειας», ενώ έδωσε και το πολιτιστικό στίγμα της διοργάνωσης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Αριστερά χωρίς πολιτισμό δεν υπάρχει».

Παράλληλα, το μήνυμα που εκπέμπεται για την επόμενη ημέρα των δύο μέσων είναι ότι «αφήνουμε πίσω ό,τι μας τραυμάτισε ως μέσα», με τον Γιάννη Μπουλέκο να σημειώνει πως «στο παρελθόν βρίσκονται άλλωστε και αυτοί που τα προκάλεσαν». Όπως ανέφερε, η Αυγή και το Κόκκινο θέλουν να βρίσκονται «δίπλα σε κάθε πολίτη, στις κοινωνικές ομάδες που δεν βρίσκουν την ευκαιρία της δημόσιας παρέμβασης».

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Νίκος Παππάς είπε ότι στην Κουμουνδούρου υπάρχει πλέον «ένα μικρό χαμόγελο», καθώς, όπως ανέφερε, «όταν ξεκινήσαμε στις 18 Ιουλίου είχαμε θέσει πολύ ψηλά τον πήχη και τώρα βλέπουμε να τον φτάνουμε», προσθέτοντας ότι «τα κέρδη που κατάφερε να έχει η Αυγή επιστρέφουν στην κοινωνία».

avgi-sto-kokkino.png

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα

Το φεστιβάλ συνδυάζει το πολιτικό σκέλος με συναυλίες και stand-up, στο πλαίσιο του ευρύτερου πολιτικού και πολιτιστικού ανοίγματος που επιδιώκουν οι διοργανωτές. Όπως έχει ανακοινώσει η Αυγή, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου θα εμφανιστούν ο Papazo με guest την Πέννυ Μπαλτατζή και το συγκρότημα Θυγατέρες με guest τον Tiny Jackal. Ανακοινώθηκε επίσης ότι η πρώτη μέρα θα κλείσει με συναυλία των Θραξ Πανκc.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει stand-up comedy από τον Πάρι Ρούπο και συναυλίες με τον Haig Yazjian, τον Σπύρο Γραμμένο και τον Δημήτρη Μητσοτάκη.

Στον χώρο θα λειτουργεί επίσης ξεχωριστή ενότητα με παραγωγούς προϊόντων από ολόκληρη τη χώρα, υπό τον τίτλο «Σπάμε τα καρτέλ των τροφίμων».

Η διοργάνωση εντάσσεται, σύμφωνα με την Αυγή, σε έναν σχεδιασμό πολιτικού και πολιτιστικού ανοίγματος που δεν περιορίζεται στο οργανωμένο ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ, με το φεστιβάλ να αντιμετωπίζεται ως αφετηρία μιας νέας περιόδου εξωστρέφειας για το κόμμα και τα δύο μέσα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Θερίζει» η γαστρεντερίτιδα - Έρευνες στο δίκτυο υδροδότησης μετά την κακοκαιρία

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν «γιορτάζει» τα 74α γενέθλιά του με μαζική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο

16:18ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: Νέα «καμπάνα» 20.000 ευρώ στη Διοίκηση για το ξενοδοχείο στη Μακρυγιάννη – Επτά χρόνια χωρίς κατεδάφιση

16:09NEWSBOMB

Politico: Οι Ευρωπαίοι προετοιμάζονται για εφιαλτικό σενάριο πολύνεκρης υβριδικής επίθεσης

15:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Έκπληξη» με Δούκα και Σπίρτζη στο φεστιβάλ της «Αυγής» και του «105,5 Στο Κόκκινο»

15:56ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: 70 απαντήσεις για την ΕΑΕ 2026 – Τι αλλάζει και τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς δημοσίευσε νέο βίντεο του Σινουάρ που τραβήχτηκε λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του - «Εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα η 7η Οκτωβρίου»

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 8 ημέρες μετά απεγκλωβίστηκαν οι εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» η κίνηση λόγω Ρούμπιο - Ακινητοποιημένο όχημα προκαλεί προβλήματα στην Κηφισίας

15:23ANNOUNCEMENTS

«Παίζουμε Μαζί, Κερδίζουμε Όλοι»: Μια διαφορετική νίκη μέσα από τον αθλητισμό

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Έρχονται 30άρια και μετά βροχές

15:21ANNOUNCEMENTS

Ο CEO της United Group, Stan Miller, στο FT Connect Europe για το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης

15:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό: Κήρυξε πτώχευση και αναστέλλει τη λειτουργία της - «Η σημερινή ημέρα είναι θλιβερή»

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία με πυραύλους και drones - Τουλάχιστον 20 νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά

15:09LIFESTYLE

Δαβαράκης κατά Βίσση για τον καβγά με Καρβέλα: Εισέβαλε στη ζωή της ο... εφοπλιστικός κόσμος

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου: Πότε θα καταβληθούν - Η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ με τις οριστικές ημερομηνίες

15:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι διαφορετικό προσφέρει το γιαούρτι όταν είναι στραγγιστό: Πρωτεΐνη, ασβέστιο και τι να ελέγχετε

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Αποχώρησε με φορείο ο Πάνος Ρούτσι

14:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αναισθησιολόγος έδωσε απαντήσεις για την πλασμαφαίρεση - Στο μικροσκόπιο η χορήγηση μέθης

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Συναγερμός» για δεκάδες περιστατικά με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κελεκίδου, Βολάνης και Ζαζόπουλος καταθέτουν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα του Καμπούρη

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Έρχονται 30άρια και μετά βροχές

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Αποχώρησε με φορείο ο Πάνος Ρούτσι

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 8 ημέρες μετά απεγκλωβίστηκαν οι εργαζόμενοι στο φαράγγι της Σαμαριάς

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αποκλεισμένος ο Πρύτανης Χρήστος Μπούρας - Ένταση με φοιτητές για το θέμα της ακρίβειας

15:09LIFESTYLE

Δαβαράκης κατά Βίσση για τον καβγά με Καρβέλα: Εισέβαλε στη ζωή της ο... εφοπλιστικός κόσμος

12:03LIFESTYLE

Τέλος οι «Ράδιο Αρβύλα» από τον ANT1

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πάρνηθα: Πιάστηκε ο «εξοικειωμένος» λύκος μετά τις δύο επιθέσεις – Μεταφέρεται στον «Αρκτούρο» στη Φλώρινα

10:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εκτός Ελλάδας ο Αλκέτ Ριζάι: Διέφυγε με «περιπολικό» σαν αστυνομικός

14:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αναισθησιολόγος έδωσε απαντήσεις για την πλασμαφαίρεση - Στο μικροσκόπιο η χορήγηση μέθης

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρακόπουλος για Βίσση - Καρβέλα: Σταματάει κάθε διάλογος και πλέον όλα θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Στο «κόκκινο» η κίνηση λόγω Ρούμπιο - Ακινητοποιημένο όχημα προκαλεί προβλήματα στην Κηφισίας

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η Εθνοφρουρά της Φλόριντα που υπέγραψε συμφωνία με τις Ένοπλες Δυνάμεις παρουσία Δένδια – Ρούμπιο

15:51ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς δημοσίευσε νέο βίντεο του Σινουάρ που τραβήχτηκε λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του - «Εξαιρετικό στρατιωτικό επίτευγμα η 7η Οκτωβρίου»

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισάνθρωπους - Ψήφος υπέρ του ΠΑΟΚ»

11:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό αρχίζει να οργανώνεται στον Κόλπο της Γένοβας - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς κατά Κωνσταντοπούλου: «Καμία βία στον Ρούτσι, μην λέτε ψέμματα»

10:33LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Σκληρός ανταγωνισμός στην πρωινή ζώνη - Ποιος κέρδισε σε ενημέρωση και ψυχαγωγία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ