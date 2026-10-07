Πάτρα: Αποκλεισμένος ο Πρύτανης Χρήστος Μπούρας - Ένταση με φοιτητές για το θέμα της ακρίβειας

Snapshot Ο Πρύτανης ανέφερε ότι οι φοιτητές αρνήθηκαν να δώσουν πέντε ονόματα εκπροσώπων για τη συνάντηση και εισήλθαν στους χώρους της Πρυτανείας.

Οι φοιτητές παραμένουν έξω από το γραφείο του Πρύτανη, χτυπώντας την πόρτα και τοποθετώντας κορδέλες στον χώρο.

Ο Χρήστος Μπούρας κατηγόρησε συνδικαλιστές για την κινητοποίηση και τόνισε ότι έχει καλέσει την Αστυνομία για την προστασία των εργαζομένων.

Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί οι θέσεις των φοιτητών ή οι λόγοι άρνησής τους για τον ορισμό εκπροσώπων στη συνάντηση. Snapshot powered by AI

Ένταση επικρατεί στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς ομάδα περίπου 40 φοιτητών έχει συγκεντρωθεί στον χώρο, ζητώντας συνάντηση με τον Πρύτανη Χρήστο Μπούρα.

Ο κ. Μπούρας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 89,4 Πάτρας, ανέφερε ότι την προηγούμενη ημέρα είχε δεχθεί αίτημα από φοιτητές για συνάντηση, με αντικείμενο το ζήτημα της ακρίβειας, θέμα το οποίο, όπως σημείωσε, είχε αναδείξει και ο ίδιος τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τον Πρύτανη, σήμερα συγκεντρώθηκαν περίπου 40 φοιτητές στην Πρυτανεία. Οι φύλακες, όπως ανέφερε, ζήτησαν να δοθούν πέντε ονόματα προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, ωστόσο οι φοιτητές φέρεται να αρνήθηκαν και στη συνέχεια να ανέβηκαν στους χώρους της Πρυτανείας.

Ο κ. Μπούρας υποστήριξε ότι οι συγκεντρωμένοι παραμένουν έξω από την πόρτα του γραφείου του, χτυπώντας την πόρτα και τοποθετώντας κορδέλες στον χώρο.

Παράλληλα, έκανε λόγο για παρουσία συνδικαλιστών στο σημείο, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην κινητοποίηση. «Ντροπή τους που βάζουν μπροστά νέα παιδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο ίδιος είχε δηλώσει πρόθυμος να συζητήσει με τους φοιτητές.

Ο Πρύτανης τόνισε ακόμη ότι βασική του προτεραιότητα είναι, όπως είπε, να προστατευθούν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε, έχει ήδη καλέσει την Αστυνομία, υποστηρίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν μπορούν να πραγματοποιούνται σε ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Μέχρι στιγμής, οι συγκεκριμένες δηλώσεις αποτυπώνουν την πλευρά του Πρύτανη για τα γεγονότα. Δεν έχουν γίνει γνωστές, από τα στοιχεία που υπάρχουν, οι θέσεις των φοιτητών για το περιστατικό, ούτε οι ακριβείς λόγοι για τους οποίους αρνήθηκαν την πρόταση να οριστούν πέντε εκπρόσωποί τους για τη συνάντηση.