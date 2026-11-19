Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο κέντρο της Ηγουμενίτσας, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Ο οδηγός είχε ήδη βγει από το όχημα όταν ξέσπασε η φωτιά, ενώ η σύζυγος του απομακρύνθηκε εγκαίρως με τη βοήθεια περίοικων χωρίς τραυματισμούς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηγουμενίτσας έθεσε τη φωτιά υπό έλεγχο και απέτρεψε την επέκτασή της σε γειτονικά καταστήματα και κατοικίες.

Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές από τη φωτιά.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα, με το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος να εξετάζεται ως πρώτη εκτίμηση. Snapshot powered by AI

Φωτιά σε σταθμευμένο ΙΧ αυτοκίνητο εκδηλώθηκε στο κέντρο της Ηγουμενίτσας, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο οδηγός είχε ήδη βγει από το όχημα όταν ξέσπασε η φωτιά, ενώ στο εσωτερικό βρισκόταν η σύζυγός του. Η γυναίκα κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως με τη βοήθεια περίοικων, χωρίς να τραυματιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηγουμενίτσας, οι οποίες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της στα γειτονικά καταστήματα και τις κατοικίες.

Το αυτοκίνητο, από την φωτιά που ξέσπασε υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα.

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