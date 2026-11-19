Snapshot Ο ιερέας αρνήθηκε να τελέσει την κηδεία του βρέφους στη Νέα Αλικαρνασσό επειδή ήταν αβάπτιστο.

Παρά το γεγονός ότι το βρέφος είχε υποβληθεί σε αεροβάπτισμα πριν από τον θάνατό του, η αρχική απόφαση για τον τόπο της κηδείας δεν άλλαξε.

Η εξόδιος ακολουθία έγινε στον Άγιο Γεώργιο, στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ευγένιου. Snapshot powered by AI

Πολλά ερωτήματα προκαλούν όσα φέρεται να προηγήθηκαν της κηδείας του μικρού Ζαχαρία – Ευαγγέλου στη Νέα Αλικαρνασσό, με επίκεντρο το εάν το βρέφος είχε βαφτιστεί και την απόφαση για τον ναό όπου θα τελούνταν η εξόδιος ακολουθία.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η οικογένεια ζήτησε η κηδεία να πραγματοποιηθεί στην ενορία της, ωστόσο τελικά η τελετή έγινε στον Άγιο Γεώργιο, στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού, με το επιχείρημα ότι το παιδί ήταν αβάπτιστο.

Ακόμη και όταν έγινε γνωστό ότι το βρέφος είχε αεροβαπτιστεί λίγο πριν καταλήξει, η αρχική απόφαση δεν άλλαξε, καθώς είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί τα αγγελτήρια της κηδείας. Έτσι, μέσα στο βαρύ πένθος της, η οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη με μια επιπλέον δοκιμασία, λίγο πριν αποχαιρετήσει το παιδί της.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, ενώ ερωτήματα παραμένουν για το εάν γνώριζε όσα είχαν προηγηθεί και εάν είχε εγκρίνει τους σχετικούς χειρισμούς.

Τι είναι το αεροβάπτισμα και πότε αναγνωρίζεται

Το αεροβάπτισμα είναι μια έκτακτη μορφή βάπτισης που προβλέπεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία όταν ένα βρέφος κινδυνεύει άμεσα να χάσει τη ζωή του και δεν υπάρχει χρόνος για την κανονική τέλεση του μυστηρίου.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και από έναν ορθόδοξο χριστιανό που δεν είναι ιερέας. Κατά τη διαδικασία, το βρέφος υψώνεται τρεις φορές στον αέρα, ενώ εκφωνείται η επίκληση της Αγίας Τριάδας: «Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού (...) εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν».

Εάν το παιδί επιβιώσει, ακολουθεί η συμπλήρωση του μυστηρίου σύμφωνα με την εκκλησιαστική πρακτική, διατηρώντας το όνομα που του δόθηκε κατά το αεροβάπτισμα.

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