Ηράκλειο: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι γονείς του βρέφους που πέθανε μετά την κατάποση βενζίνης

 Η απόφαση εισαγγελέα και ανακρίτριας εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, ενώ αύριο, Τρίτη, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν το μικρό παιδί στην κηδεία του

Μίλτος Τσεκούρας

Ηράκλειο: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι γονείς του βρέφους που πέθανε μετά την κατάποση βενζίνης
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι γονείς του 18 μηνών βρέφους που πέθανε μετά την κατάποση βενζίνης αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς όρους μετά την απολογία τους.
  • Οι γονείς αντιμετωπίζουν κακουργηματική κατηγορία για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία.
  • Η μητέρα ανέφερε ότι το μπουκαλάκι με τη βενζίνη ήταν κλεισμένο με πώμα ασφαλείας και τοποθετημένο σε ντουλάπι μπάνιου.
  • Η κηδεία του παιδιού θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού με τη διαδικασία για αβάπτιστο νήπιο.
  • Ο γενικός διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Κρήτης τόνισε τη σημασία της ασφαλούς φύλαξης επικίνδυνων ουσιών και της άμεσης επικοινωνίας με το Κέντρο Δηλητηριάσεων σε περίπτωση κατάποσης.
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Ελεύθεροι, χωρίς την επιβολή περιοριστικών όρων, αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου οι γονείς του 18 μηνών αγοριού που έχασε τη ζωή του έπειτα από την κατάποση βενζίνης.

Η απόφαση εισαγγελέα και ανακρίτριας εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, ενώ αύριο, Τρίτη, συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετήσουν το μικρό παιδί στην κηδεία του.

Αντιμέτωποι με κακουργηματική κατηγορία βρίσκονται οι γονείς του 18 μηνών αγοριού. Σε βάρος της 31χρονης μητέρας και του 37χρονου πατέρα ασκήθηκε δίωξη για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία και οι δύο οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθούν για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Σύμφωνα με το cretalive, η μητέρα φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς ότι είχε τοποθετήσει το μπουκαλάκι με τη βενζίνη στο ντουλάπι του μπάνιου, καθώς το χρησιμοποιούσε για καθαριστικές εργασίες. Όπως φέρεται να περιέγραψε, απομακρύνθηκε για ελάχιστο χρόνο προκειμένου να πλύνει τα χέρια της και, όταν κοίταξε ξανά το παιδί, εκείνο είχε ήδη πιει μια γουλιά από το περιεχόμενο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο γεγονός ότι το μπουκαλάκι διέθετε πώμα ασφαλείας.

Ο 37χρονος πατέρας απουσίαζε από το σπίτι την ώρα του περιστατικού. Ενημερώθηκε τηλεφωνικά για όσα είχαν συμβεί και έσπευσε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου είχε μεταφερθεί το παιδί.

Την ίδια ώρα, η δικηγόρος των γονιών καταβάλλει προσπάθειες ώστε οι απολογίες τους να πραγματοποιηθούν εντός της ημέρας. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η ανακριτική διαδικασία, ώστε οι γονείς να μπορέσουν να αποχαιρετήσουν το παιδί τους και να προχωρήσουν στην κηδεία του.

Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη στις 16:00, στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου, στο κοιμητήριο της Νέας Αλικαρνασσού. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί με την προβλεπόμενη διαδικασία για αβάπτιστο νήπιο.

Έκκληση για προσοχή στη φύλαξη επικίνδυνων ουσιών

Τη σημασία της ασφαλούς φύλαξης επικίνδυνων ουσιών σε χώρους όπου κινούνται μικρά παιδιά επισημαίνει ο Αντώνης Παπαδάκης, γενικός διευθυντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης.

Χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα λυπηρό και συγκλονιστικό, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και μικρή ποσότητα μιας τοξικής ουσίας μπορεί να αποβεί μοιραία για ένα παιδί τόσο μικρής ηλικίας.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη άμεσης επικοινωνίας με το Κέντρο Δηλητηριάσεων σε περίπτωση κατάποσης επικίνδυνης ουσίας, καθώς η έγκαιρη ενημέρωση και η σωστή αντιμετώπιση είναι καθοριστικές.

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