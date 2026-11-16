Θρήνος στη Νέα Αλικαρνασσό για το βρέφος που πέθανε πίνοντας βενζίνη - Συνελήφθησαν οι γονείς

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες Αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί ήρθε σε επαφή με τη βενζίνη

Δημήτρης Δρίζος, Επιμέλεια

Θρήνος στη Νέα Αλικαρνασσό για το βρέφος που πέθανε πίνοντας βενζίνη - Συνελήφθησαν οι γονείς
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθησαν οι δύο γονείς του παιδιού που κατάπιε βενζίνη στη Νέα Αλικαρνασσό του Ηρακλείου.
  • Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες έκθεσης του παιδιού στη βενζίνη και τυχόν ευθύνες των γονέων.
  • Το παιδί, περίπου ενάμιση έτους, μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και διασωληνώθηκε στη ΜΕΘ Παίδων.
  • Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το παιδί κατέληξε, προκαλώντας θλίψη στην τοπική κοινωνία.
  • Οι επίσημες κατηγορίες κατά των γονέων δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.
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Νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, καθώς οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο γονέων του βρέφους που πέθανε πίνοντας βενζίνη.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες Αρχές να επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί ήρθε σε επαφή με τη βενζίνη, καθώς και να διερευνήσουν τυχόν ευθύνες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί επισήμως οι κατηγορίες που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι γονείς, όπως αναφέρει το neakriti.gr.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (15/11) στη Νέα Αλικαρνασσό, όταν το παιδάκι, ηλικίας περίπου ενάμιση έτους, φέρεται να κατάπιε βενζίνη.

Το μικρό παιδί μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου σήμανε συναγερμός στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας αρχικά να το επαναφέρουν. Στη συνέχεια το παιδί διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο γονείς βρίσκονταν μπροστά στην αγωνιώδη προσπάθεια του ιατρικού προσωπικού να κρατήσει το παιδί τους στη ζωή.

Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς προσπάθειες των γιατρών, το παιδάκι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, με την είδηση του θανάτου του να προκαλεί βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία.

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