Σπίτι με 10.000 ευρώ: Οι κινεζικές κατοικίες φτάνουν στην Ευρώπη διπλωμένες σαν κοντέινερ
Από ένα διπλωμένο μεταλλικό κουτί σε μια πλήρως διαμορφωμένη κατοικία μέσα σε λίγες ώρες
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Οι αυξανόμενες τιμές των ακινήτων έχουν κάνει την αναζήτηση μιας οικονομικότερης κατοικίας δύσκολη υπόθεση σε πολλές χώρες.
Έτσι, λύσεις που μέχρι πριν από λίγα χρόνια έμοιαζαν περισσότερο με προσωρινές κατασκευές αρχίζουν να αντιμετωπίζονται ως πιθανές εναλλακτικές για όσους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο κόστος μιας συμβατικής κατοικίας.
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