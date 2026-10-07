ΣτΕ: Νέα «καμπάνα» 20.000 ευρώ στη Διοίκηση για το ξενοδοχείο στη Μακρυγιάννη

Snapshot Το Συμβούλιο της Επικρατείας επέβαλε νέα χρηματική κύρωση 20.000 ευρώ στη Διοίκηση για μη πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση του 2019 σχετικά με το ξενοδοχείο στη Μακρυγιάννη.

Παρά την ανάθεση και εκτέλεση της μελέτης κατεδάφισης, το αυθαίρετο τμήμα του κτιρίου παραμένει στη θέση του, με την πλήρη κατεδάφιση να προγραμματίζεται έως το 2027.

Η υπόθεση έχει απασχολήσει επανειλημμένα το ΣτΕ, το οποίο διαπιστώνει καθυστέρηση περίπου επτά ετών από την αρχική απόφαση ακύρωσης της οικοδομικής άδειας.

Το ΣτΕ προειδοποιεί ότι σε περίπτωση συνεχιζόμενης μη συμμόρφωσης, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση με βάση τον νόμο 5326/2026, που προβλέπει επαναλαμβανόμενες χρηματικές κυρώσεις.

Το Συμβούλιο Συμμόρφωσης μπορεί πλέον να προτείνει μέτρα συμμόρφωσης χωρίς νέα προσφυγή, εφόσον ζητηθεί από την αρμόδια διοικητική αρχή. Snapshot powered by AI

Νέα χρηματική κύρωση ύψους 20.000 ευρώ επέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας στη Διοίκηση, κρίνοντας ότι δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση της Ολομέλειας του 2019 για το ξενοδοχείο στη Μακρυγιάννη.

Παρά τα βήματα που έχουν γίνει για την προώθηση της διαδικασίας κατεδάφισης, το αυθαίρετο τμήμα του κτιρίου παραμένει στη θέση του, ενώ έχουν ήδη περάσει περίπου επτά χρόνια από την έκδοση της δικαστικής απόφασης.

Με το 18/2026 Πρακτικό του Τριμελούς Συμβουλίου Συμμόρφωσης της Ολομέλειας του ΣτΕ διαπιστώθηκε η μη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την 2102/2019 απόφαση, με την οποία είχε ακυρωθεί η οικοδομική άδεια για την ανέγερση δεκαώροφου ξενοδοχείου στην περιοχή Μακρυγιάννη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας.

Η επίμαχη άδεια προέβλεπε την κατασκευή ξενοδοχείου με τρία υπόγεια, φυτεμένο δώμα και ασκεπή πισίνα. Η απόφαση του 2019 είχε ακυρώσει την αναθεωρημένη άδεια δόμησης, ωστόσο η διαδικασία για την αποκατάσταση της νομιμότητας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Το Συμβούλιο Συμμόρφωσης αναφέρεται στις ενέργειες που έχουν προηγηθεί, καθώς η υπόθεση έχει απασχολήσει επανειλημμένα το αρμόδιο όργανο του ΣτΕ. Όπως σημειώνεται, έχουν προηγηθεί επτά Πρακτικά, με τα οποία ελεγχόταν σε κάθε στάδιο η πορεία συμμόρφωσης της Διοίκησης, ενώ παράλληλα υπήρχε «ενεργή καθοδήγηση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών με τον ορισμό των εντεταλμένων δικαστών».

Στο τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ολοκλήρωσε τον διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης κατεδάφισης του αυθαίρετου μέρους του κτιρίου. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη και έχει ήδη ξεκινήσει να εκτελείται.

Ωστόσο, το ΣτΕ ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αρκεί για να θεωρηθεί ότι έχει υπάρξει πλήρης συμμόρφωση. Η ανάθεση και εκτέλεση της μελέτης αποτελεί μία από τις δύο ενέργειες που απομένουν, με τη δεύτερη να αφορά την ίδια την κατεδάφιση.

Μάλιστα, το Συμβούλιο επισημαίνει ότι η διαδικασία συνδέεται με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, με την ολοκλήρωση επιμέρους ενεργειών να τοποθετείται στο τέλος του 2026 και στο τέλος του 2027.

Παρά την πρόοδο, το ΣτΕ έκρινε ότι «η πλήρης συμμόρφωση δεν έχει επέλθει», επισημαίνοντας ότι έχουν παρέλθει περίπου επτά χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του 2019 και πέντε χρόνια από την κατάθεση της αίτησης συμμόρφωσης.

Στην απόφασή του το Συμβούλιο στάθηκε και στο γεγονός ότι έχουν ήδη επιβληθεί δύο χρηματικές κυρώσεις για πλημμελή συμμόρφωση, οι οποίες, όπως αναφέρεται, «δεν έχουν ακόμη καταβληθεί στους αιτούντες».

Με δεδομένη τη σημασία της υπόθεσης και ειδικότερα «την προστασία των μνημείων του Ιερού Βράχου, του Μουσείου της Ακρόπολης και του περιβάλλοντος χώρου», το Συμβούλιο αποφάσισε την επιβολή νέας κύρωσης ύψους 20.000 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί στους αιτούντες από τη Διοίκηση.

Παράλληλα, το ΣτΕ προειδοποιεί ότι εάν η Διοίκηση εξακολουθήσει να μην συμμορφώνεται, οι αιτούντες μπορούν να επανέλθουν με νέα αίτηση. Η νέα διαδικασία θα υπάγεται στον ν. 5326/2026, ο οποίος προβλέπει, μεταξύ άλλων, «τη δυνατότητα επιβολής επαναλαμβανόμενης χρηματικής κύρωσης».

Επιπλέον, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το Συμβούλιο Συμμόρφωσης θα μπορεί να διατυπώνει τη γνώμη του για τον ενδεικνυόμενο τρόπο συμμόρφωσης, ακόμη και χωρίς νέα προσφυγή των αιτούντων, εφόσον σχετικό αίτημα υποβληθεί από την αρμόδια διοικητική αρχή.

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