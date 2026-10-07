Θάνατος Μαζωνάκη: Η αναισθησιολόγος έδωσε απαντήσεις για την πλασμαφαίρεση

Snapshot Η αναισθησιολόγος έδωσε πληροφορίες για τη συνεργασία της με την 56χρονη γιατρό και τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ειδικά σχετικά με τη χρήση μέθης και τον χειρισμό των μηχανημάτων.

Η κόρη του ζευγαριού έχει κληθεί να καταθέσει για το αν έχει υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση στο ίδιο ιατρείο και αν της χορηγήθηκε μέθη.

Η κλήση της κόρης συνδέεται με συνομιλίες εργαζομένων του ιατρείου στο Viber που φέρεται να αναφέρουν τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Snapshot powered by AI

Τρεις ακόμη μάρτυρες κατέθεσαν σήμερα ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το ανακριτικό γραφείο πέρασαν δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, αλλά και η αναισθησιολόγος που είχε εργαστεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου έως το 2023.

Η αναισθησιολόγος κλήθηκε να δώσει στοιχεία για το διάστημα κατά το οποίο συνεργάστηκε με την 56χρονη γιατρό, αλλά και για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής αναζήτησε απαντήσεις σχετικά με το εάν κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά και κατά τον χειρισμό των μηχανημάτων, χορηγούνταν μέθη.

Παράλληλα, την Παρασκευή έχει κληθεί να καταθέσει η κόρη του ζευγαριού, έπειτα και από σχετικό αίτημα της υπεράσπισης του 58χρονου γιατρού.

Η μάρτυρας αναμένεται να ερωτηθεί εάν έχει υποβληθεί η ίδια σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο και εάν της είχε χορηγηθεί μέθη. Το συγκεκριμένο ζήτημα συνδέεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με συνομιλία εργαζομένων του ιατρείου στο Viber στις 26 Αυγούστου, στην οποία φέρεται να γίνεται σχετική αναφορά.

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