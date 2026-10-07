Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Έρευνα στο κινητό του ζητά ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος

Snapshot Η πλευρά του 58χρονου γιατρού ζήτησε συμπληρωματική έρευνα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για το κινητό του τηλέφωνο.

Ζητείται να εξεταστεί αν έχουν διαγραφεί δεδομένα από το κινητό και αν υπάρχουν αναφορές στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης».

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο 58χρονος δεν γνώριζε για τη χορήγηση μέθης ή πλασμαφαίρεση στην κόρη του ζεύγους και ότι εκείνη την περίοδο βρισκόταν εκτός Αθηνών.

Υπάρχει σχέδιο διαχωρισμού των δύο ιατρείων, με τη 56χρονη να μεταφέρει τη δραστηριότητά της σε άλλο χώρο.

Το μισθωτήριο για το ιατρείο στην Καρνεάδου έχει ήδη καταγγελθεί για να σταματήσει η καταβολή ενοικίου. Snapshot powered by AI

Αίτημα για διενέργεια συμπληρωματικής έρευνας από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κατάθεσε η πλευρά του 58χρονου γιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή.

Όπως εξηγεί στο σχετικό αίτημα, προς πληρέστερη διερεύνηση της υπόθεσης και διακρίβωση της αθωότητας του, ζητά να υποβληθεί σχετικό ερώτημα προς τη Δ.Ε.Ε. προκειμένου να εξεταστεί το κινητότου τηλέφωνο και να διαπιστωθεί εάν έχει «προβεί, κατά τις κρίσιμες για την υπόθεση ημέρες και ώρες, σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνύματος, φωτογραφίας, αρχείου ή άλλου δεδομένου από τη συσκευή μου και, εάν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή εν γένει στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό μου τηλέφωνο υφίσταται οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης».

Ο κατηγορούμενος μέσω του συνηγόρου του σημειώνει ότι η απάντηση της Δ.Ε.Ε. επί των ανωτέρω ζητημάτων είναι ουσιώδης για την πλήρη και αντικειμενική διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης.

Η υπεράσπιση του 58χρονου γιατρού εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ο ίδιος δεν γνώριζε ούτε για τη χορήγηση μέθης ούτε για την πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε η κόρη του ζεύγους στα τέλη Αυγούστου. Όπως υποστηρίζεται από την πλευρά του, εκείνη την περίοδο βρισκόταν εκτός Αθηνών.

Την ίδια ώρα, από το περιβάλλον του 58χρονου αναφέρεται ότι ήδη από το καλοκαίρι είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο να διαχωριστούν τα δύο ιατρεία, με τη 56χρονη Ιωάννα Γάκα να μεταφέρει τη δραστηριότητά της στην Πατριάρχου Ιωακείμ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το μισθωτήριο για το ιατρείο στην Καρνεάδου έχει ήδη καταγγελθεί, προκειμένου να σταματήσει η καταβολή του ενοικίου.

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