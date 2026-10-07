ΑΑΔΕ: 70 απαντήσεις για την ΕΑΕ 2026 – Τι αλλάζει και τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί

Η ΑΑΔΕ παρέχει 70 απαντήσεις για τη διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2026, μετά από συνεργασία με φορείς υποβολής και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

ΑΑΔΕ: 70 απαντήσεις για την ΕΑΕ 2026 – Τι αλλάζει και τι πρέπει να προσέξουν οι παραγωγοί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι φορείς υποβολής δεν ευθύνονται αυτόματα για κάθε λάθος, παρά μόνο σε περιπτώσεις πρόδηλης ανακρίβειας ή παραλείψεων ελέγχων.
  • Ο φάκελος τεκμηρίωσης πρέπει να διατηρείται ψηφιακά και για μεγάλο χρονικό διάστημα, με συγκεκριμένα δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις από τους παραγωγούς.
  • Απαγορεύεται η χρήση προσωπικών κωδικών TAXISnet των παραγωγών από τους φορείς υποβολής, ενώ η υποβολή πρέπει να γίνεται με κωδικούς εξουσιοδοτημένου φορέα.
  • Τα τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας που αποδεδειγμένα δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των φορέων δεν καταλογίζονται σε αυτούς, και τα «προφανή σφάλματα» μπορούν να διορθωθούν μόνο όταν το σωστό στοιχείο προκύπτει καθαρά από το ίδιο το έγγραφο.
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Σε 70 ερωτήσεις και απαντήσεις δίνει η ΑΑΔΕ διευκρινίσεις για τη διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το 2026. Οι απαντήσεις προέκυψαν μετά από ενημερωτικές συναντήσεις της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τους φορείς που αναλαμβάνουν την υποβολή των αιτήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ευθύνη των φορέων υποβολής, στα δικαιολογητικά, στις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, αλλά και στους ελέγχους που πρέπει να γίνονται πριν οριστικοποιηθεί μια αίτηση.

Mεταξύ άλλων η ΑΑΔΕ δίνει ακόμη σαφείς οδηγίες για τα μισθωτήρια, τα ΚΑΕΚ, τα αγροτεμάχια, τα κτηνοτροφικά μητρώα και τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν προβλήματα ή διαφορές στα στοιχεία του Κτηματολογίου.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων. Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι απαγορεύεται αυστηρά η υποβολή ΕΑΕ από τον φορέα με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet του παραγωγού. Η διαδικασία πρέπει να γίνεται με τους κωδικούς του εξουσιοδοτημένου φορέα.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι τα προβλήματα της πλατφόρμας που αποδεδειγμένα οφείλονται σε τεχνική δυσλειτουργία δεν καταλογίζονται στον φορέα, καθώς δεν υπάρχει υπαιτιότητα.

Τέλος, η ΑΑΔΕ εξηγεί τι θεωρείται «προφανές σφάλμα». Για παράδειγμα, ένα λάθος ψηφίο σε αριθμό δικαιολογητικού μπορεί να διορθωθεί όταν από το ίδιο το έγγραφο προκύπτει ξεκάθαρα το σωστό στοιχείο. Αντίθετα, η πλήρης απουσία ενός απαιτούμενου δικαιολογητικού δεν θεωρείται προφανές σφάλμα.

Δείτε εδώ τις 70 ερωτοαπαντήσεις της ΑΑΔΕ για την ΕΑΕ 2026, με όλες τις αναλυτικές διευκρινίσεις για παραγωγούς και φορείς υποβολής

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