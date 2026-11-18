Snapshot Ξεκίνησε δικαστική έρευνα στην Ισπανία κατά του Χούλιο Ιγκλέσιας για καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης από δύο πρώην εργαζόμενες του.

Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν το 2021 στις επαύλεις του Ιγκλέσιας στη Δομινικανή Δημοκρατία και τις Μπαχάμες.

Ο δικαστής αποδέχτηκε τις κατηγορίες για εγκλήματα κατά της σεξουαλικής ελευθερίας, βίας και εξευτελιστικής μεταχείρισης, αλλά απέρριψε κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων και παραβιάσεις εργατικής νομοθεσίας.

Ο Ιγκλέσιας αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, δηλώνοντας ότι δεν υπήρξε ποτέ σεξουαλική επίθεση ή ασέβεια κατά γυναίκας.

Η προηγούμενη μήνυση απορρίφθηκε λόγω έλλειψης δικαιοδοσίας, αλλά η εισαγγελία αναθεώρησε την απόφαση μετά τη δεύτερη καταγγελία που υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο. Snapshot powered by AI

Έρευνα σε βάρος του 83χρονου τραγουδιστή Χούλιο Ιγκλέσιας ξεκινά από το ισπανικό δικαστήριο εξαιρετικά ευαίσθητων υποθέσεων, σχετικά με καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις που υπέβαλαν δύο πρώην εργαζόμενες.

Οι καταγγελίες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τον περασμένο Ιανουάριο και προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στον δημόσιο διάλογο. Οι γυναίκες, μια οικιακή βοηθός και μια φυσικοθεραπεύτρια που εργάζονταν στις επαύλεις του Ιγκλέσιας στη Δομινικανή Δημοκρατία και τις Μπαχάμες, ισχυρίζονται ότι οι κακοποιήσεις έλαβαν χώρα το 2021.

Ο ίδιος ο τραγουδιστής αρνείται κατηγορηματικά τις καταγγελίες, δηλώνοντας ότι ποτέ δεν «επιτέθηκε, εξανάγκασε ή έδειξε ασέβεια σε καμία γυναίκα».

Μετά από περίπου 10 μήνες από τότε που ήρθαν στο φως οι υποθέσεις, ο δικαστής Αντόνιο Πίνια έκρινε παραδεκτή την καταγγελία που υπέβαλαν οι δύο εργαζόμενες «για εγκλήματα κατά της σεξουαλικής ελευθερίας, καθώς και για εγκλήματα βίας και εξευτελιστικής μεταχείρισης», δήλωσε το δικαστήριο της Μαδρίτης σε δελτίο τύπου.

Ο δικαστής, ωστόσο, «απέρριψε τις κατηγορίες για εγκλήματα εμπορίας ανθρώπων και παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αναφέρονται στη μήνυση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η απόφαση του δικαστή Αντόνιο Πίνια βασίστηκε «στα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζονται στην καταγγελία, δηλαδή στην κατάθεση της καταγγέλλουσας», η οποία «συνιστά αρχικά αποδεικτικά στοιχεία που δικαιολογούν την έναρξη της ποινικής έρευνας», σύμφωνα με το δικαστήριο.

Οι καταγγελίες

Οι δύο εργαζόμενες κατήγγειλαν τον τραγουδιστή ότι τις άγγιζε ανάρμοστα και τις κακοποιούσε σεξουαλικά χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Σύμφωνα με όσα βγήκαν στο φως της δημοσιότητας, ο Χούλιο Ιγκλέσιας έκανε ανάρμοστες ερωτήσεις ακόμη και πριν από την πρόσληψη εργαζομένων.

Όπως ανέφερε η μία γυναίκα, οι εργαζόμενοι υποβάλλονταν σε μια τεταμένη και ελεγχόμενη ατμόσφαιρα και μίλησαν για το πώς ο Ιγκλέσιας «κανονικοποίησε την κακοποίηση». Σύμφωνα με μία γυναίκα που αναφέρεται ως Ρεμπέκα, «εκείνο το σπίτι θα έπρεπε να ονομάζεται το μικρό σπίτι του τρόμου, γιατί είναι ένας εφιάλτης – κάτι πραγματικά φρικτό».

Η ίδια είχε αναφέρει ότι την κακοποιούσε σεξουαλικά χωρίς τη συγκατάθεσή της. «Με χρησιμοποιούσε σχεδόν κάθε βράδυ», δήλωσε η ίδια στο elDiario.es και στο Univision Noticias. «Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα».

Σύμφωνα με τη Ρεμπέκα, οι επιθέσεις γίνονταν συνήθως παρουσία – και με τη συμμετοχή – ενός άλλου υπαλλήλου του Ιγκλέσιας, ο οποίος ήταν ο ανώτερός της.

Οι δύο ενάγουσες κλήθηκαν να καταθέσουν «αυτοπροσώπως» ενώπιον δικαστή στις 3 Φεβρουαρίου 2027. Σε επικοινωνία με το Γαλλικό Πρακτορείο, οι δικηγόροι του Ιγκλέσιας δεν απάντησαν αμέσως.

Μια αρχική μήνυση που κατατέθηκε τον Ιανουάριο εναντίον του Ισπανού σταρ των δεκαετιών του 1970 και του 1980, ο οποίος έχει πουλήσει περισσότερα από 300 εκατομμύρια δίσκους, απορρίφθηκε από την ισπανική δικαιοσύνη.

Τα δικαστήρια έκρινε ότι δεν είχε δικαιοδοσία να δικάσει σχετικά με τα φερόμενα γεγονότα που έλαβαν χώρα στις Μπαχάμες και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Η ισπανική εισαγγελία αναθεώρησε στη συνέχεια τη θέση της τον Οκτώβριο, μετά την υποβολή δεύτερης καταγγελίας τον Σεπτέμβριο, κυρίως για «σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλική επίθεση» και «καταναγκαστική και εξευτελιστική εργασία».

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